В ГрГу выбрали «Мисс и Мистера университет». Председателем жюри был Караев

Источник материала: Tut.by

В Гродненском университете 25 марта прошел «Весенний праздник красоты, юности и артистического мастерства», на котором выбрали Мисс и Мистера университета, сообщается на сайте вуза. Конкурс, кстати, проходит в ГрГУ уже 22 года. Председателем жюри конкурса в этом году, рассказывает Блог Гродно s13, был помощник президента по Гродненской области Юрий Караев.



Фото: grsu.by

Обладательницей титула «Мисс университет» стала студентка 3 курса юридического факультета Карина Сорговицкая. Титул «Мистер университет» получил студент 1 курса факультета физической культуры Мирослав Романчук.

Были определены победители конкурса и в других номинациях. «Мистер фото» и «Мистер Интернет» стал студент факультета физической культуры Никита Лукашов. Он же был признан лучшим по результатам зрительского голосования в номинации «Мистер зрительских симпатий». «Мисс фото» стала студентка 3 курса юридического факультета Карина Сорговицкая.

Студентка 3 курса факультета инновационных технологий машиностроения Мария Каминская стала обладательницей титулов «Мисс Интернет» и «Мисс зрительских симпатий».

«Мисс дружба» по версии участниц конкурса стала студентка 1 курса филологического факультета Екатерина Матюкевич. «Мистер лидер» — студент 1 курса факультета физической культуры Мирослав Романчук.



Фото: grsu.by

Лучшим творческим номером по мнению жюри стал номер студента 3 курса филологического факультета Гоши Сахедова и студентки 2 курса факультета искусств и дизайна Карины Бовжик.

Титул «Королева студенчества» и возможность представлять Купаловский университет на городском этапе конкурса «Королева студенчества» получила студентка 3 курса юридического факультета Алёна Сальвончик.