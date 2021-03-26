ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ГрГу выбрали «Мисс и Мистера университет». Председателем жюри был Караев

26.03.2021 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродненском университете 25 марта прошел «Весенний праздник красоты, юности и артистического мастерства», на котором выбрали Мисс и Мистера университета, сообщается на сайте вуза. Конкурс, кстати, проходит в ГрГУ уже 22 года. Председателем жюри конкурса в этом году, рассказывает Блог Гродно s13, был помощник президента по Гродненской области Юрий Караев.


Фото: grsu.by

Обладательницей титула «Мисс университет» стала студентка 3 курса юридического факультета Карина Сорговицкая. Титул «Мистер университет» получил студент 1 курса факультета физической культуры Мирослав Романчук.

Были определены победители конкурса и в других номинациях. «Мистер фото» и «Мистер Интернет» стал студент факультета физической культуры Никита Лукашов. Он же был признан лучшим по результатам зрительского голосования в номинации «Мистер зрительских симпатий». «Мисс фото» стала студентка 3 курса юридического факультета Карина Сорговицкая.

Студентка 3 курса факультета инновационных технологий машиностроения Мария Каминская стала обладательницей титулов «Мисс Интернет» и «Мисс зрительских симпатий».

«Мисс дружба» по версии участниц конкурса стала студентка 1 курса филологического факультета Екатерина Матюкевич. «Мистер лидер» — студент 1 курса факультета физической культуры Мирослав Романчук.


Фото: grsu.by

Лучшим творческим номером по мнению жюри стал номер студента 3 курса филологического факультета Гоши Сахедова и студентки 2 курса факультета искусств и дизайна Карины Бовжик.

Титул «Королева студенчества» и возможность представлять Купаловский университет на городском этапе конкурса «Королева студенчества» получила студентка 3 курса юридического факультета Алёна Сальвончик.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладательницей титула «Мисс университет» стала студентка 3 курса юридического факультета Карина Сорговицкая. Титул «Мистер университет» получил студент 1 курса...
 
Новости дня
Новости общества
 
Могилевчанина оштрафовали за лозунг «Наша семья против насилия и беззакония» в окне дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by