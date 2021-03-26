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В ГрГу выбрали «Мисс и Мистера университет». Председателем жюри был Караев
26.03.2021 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненском университете 25 марта прошел «Весенний праздник красоты, юности и артистического мастерства», на котором выбрали Мисс и Мистера университета,
Обладательницей титула «Мисс университет» стала студентка 3 курса юридического факультета Карина Сорговицкая. Титул «Мистер университет» получил студент 1 курса факультета физической культуры Мирослав Романчук.
Были определены победители конкурса и в других номинациях. «Мистер фото» и «Мистер Интернет» стал студент факультета физической культуры Никита Лукашов. Он же был признан лучшим по результатам зрительского голосования в номинации «Мистер зрительских симпатий». «Мисс фото» стала студентка 3 курса юридического факультета Карина Сорговицкая.
Студентка 3 курса факультета инновационных технологий машиностроения Мария Каминская стала обладательницей титулов «Мисс Интернет» и «Мисс зрительских симпатий».
«Мисс дружба» по версии участниц конкурса стала студентка 1 курса филологического факультета Екатерина Матюкевич. «Мистер лидер» — студент 1 курса факультета физической культуры Мирослав Романчук.
Лучшим творческим номером по мнению жюри стал номер студента 3 курса филологического факультета Гоши Сахедова и студентки 2 курса факультета искусств и дизайна Карины Бовжик.
Титул «Королева студенчества» и возможность представлять Купаловский университет на городском этапе конкурса «Королева студенчества» получила студентка 3 курса юридического факультета Алёна Сальвончик.
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Обладательницей титула «Мисс университет» стала студентка 3 курса юридического факультета Карина Сорговицкая. Титул «Мистер университет» получил студент 1 курса...
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