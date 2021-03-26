|
Могилевчанина оштрафовали за лозунг «Наша семья против насилия и беззакония» в окне дома
26.03.2021 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве мужчину признали виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях — за лист в окне дома с надписью «Наша семья против насилия и беззакония». Могилевчанина Антона Гиземова оштрафовали на 20 базовых величин, или 580 рублей,
По данным правозащитников, в отношении могилевчанина Антона Гиземова составили протокол за высказывание на листе бумаги, прикрепленном в окне дома. Судья суда Ленинского района Ксения Врублевская признала Гиземова виновным в нарушении ч. 1 ст. 24.23 КоАП РБ — закона о массовых мероприятиях.
У Гиземовых изъяли смартфон, системный блок и ноутбук — и оставили под арестом до уплаты штрафа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд посчитал, что это пикет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)