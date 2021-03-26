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Могилевчанина оштрафовали за лозунг «Наша семья против насилия и беззакония» в окне дома

26.03.2021 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве мужчину признали виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях — за лист в окне дома с надписью «Наша семья против насилия и беззакония». Могилевчанина Антона Гиземова оштрафовали на 20 базовых величин, или 580 рублей, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

По данным правозащитников, в отношении могилевчанина Антона Гиземова составили протокол за высказывание на листе бумаги, прикрепленном в окне дома. Судья суда Ленинского района Ксения Врублевская признала Гиземова виновным в нарушении ч. 1 ст. 24.23 КоАП РБ — закона о массовых мероприятиях.

У Гиземовых изъяли смартфон, системный блок и ноутбук — и оставили под арестом до уплаты штрафа.

 
Теги: Могилев
 
 
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