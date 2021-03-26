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В Беларуси на День Воли задержаны более 200 человек
26.03.2021 09:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На День Воли, 25 марта, по всей Беларуси происходили задержания. МВД
МВД о задержаниях
«В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой», - заявили в министерстве внутренних дел.
Отмечается, что протесты были на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах. По информации ведомства, во Фрунзенском районе Минска силовики задержали «группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики».
Сотрудники ГАИ зафиксировали 43 транспортных средства, «водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами» в местах проведения массовых мероприятий. Этим гражданам будет назначен штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до года.
Как сообщили в МВД, по всей стране задержаны более 200 человек.
«По каждому факту правоохранители проведут проверки. Мы разберемся в каждой ситуации. Призывы в Интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию», - подытожили в ведомстве.
Правоохранители о задержаниях
По данным волонтеров телеграм-канала «Списки задержанных» на 2:13 26 марта, в столице
Суд проходит через 72 часа после ареста обычно в том же районе, где был составлен протокол задержания РУВД.
Как правило, до суда задержанные находятся на Окрестина (ЦИП либо ИВС).
Аресты проходили не только в столице, но и по всем областям. Как
Напомним, вчера в Беларуси неофициально
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На День Воли, 25 марта, по всей Беларуси происходили задержания. МВД сообщает о более 200 задержанных, а правоохранители насчитывают более 270 арестованных человек...
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