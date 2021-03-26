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В Беларуси на День Воли задержаны более 200 человек

26.03.2021 09:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На День Воли, 25 марта,  по всей Беларуси происходили задержания. МВД сообщает о более 200 задержанных, а правоохранители насчитывают более 270 арестованных человек по стране.

МВД о задержаниях

«В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой», - заявили в министерстве внутренних дел.

Отмечается, что протесты были на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах. По информации ведомства, во Фрунзенском районе Минска силовики задержали «группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики».

Сотрудники ГАИ зафиксировали 43 транспортных средства, «водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами» в местах проведения массовых мероприятий. Этим гражданам будет назначен штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до года.

Как сообщили в МВД, по всей стране задержаны более 200 человек.

«По каждому факту правоохранители проведут проверки. Мы разберемся в каждой ситуации. Призывы в Интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию», - подытожили в ведомстве.

Правоохранители о задержаниях

По данным волонтеров телеграм-канала «Списки задержанных» на 2:13 26 марта, в столице задержаны 213 человек. Из них 99 женщин и 114 мужчин, 37 человек отпущены из РУВД до суда.

Суд проходит через 72 часа после ареста обычно в том же районе, где был составлен протокол задержания РУВД.

Как правило, до суда задержанные находятся на Окрестина (ЦИП либо ИВС).

Аресты проходили не только в столице, но и по всем областям. Как информирует правозащитный центр «Вясна», в регионах задержаны более 60 человек.

Напомним, вчера в Беларуси неофициально праздновали День Воли. В этом году власти отказали организаторам в возможности проведения мероприятия, милиция призвала народ не участвовать в несанкционированныхакциях, а оппозиция заявила о готовящихся провокациях и планировала запустить новую акцию «Пульс нашей воли».

 
Теги: Минск
 
 
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На День Воли, 25 марта,  по всей Беларуси происходили задержания. МВД сообщает о более 200 задержанных, а правоохранители насчитывают более 270 арестованных человек...
 
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