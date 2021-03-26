В Гомеле задержали студента, который разместил в телеграм-канале данные о служебных автомобилях ГАИ

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали 22-летнего студента, который, как считают в МВД, незаконно распространил сведения в отношении сотрудников органов внутренних дел.





17 марта в телеграм-канале «Авто Гомель: ДТП, ГАИ, пробки» молодой человек разместил данные о служебных автомобилях Госавтоинспекции области. В посте перечислялись марки автомашин, бортовые номера и регистрационные знаки.

За это парня задержали.