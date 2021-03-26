|
В Гомеле задержали студента, который разместил в телеграм-канале данные о служебных автомобилях ГАИ
26.03.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержали 22-летнего студента, который,
17 марта в телеграм-канале «Авто Гомель: ДТП, ГАИ, пробки» молодой человек разместил данные о служебных автомобилях Госавтоинспекции области. В посте перечислялись марки автомашин, бортовые номера и регистрационные знаки.
За это парня задержали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В посте перечислялись марки автомашин, бортовые номера и регистрационные знаки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)