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Польские перевозчики массово отменяют рейсы из Бреста

26.03.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Целый ряд рейсов в Белосток, Бялу Подляску, Тересполь с выездом из Бреста отменены. Изменения в расписании движения по автовокзалу «Брест» связаны с празднованием католической Пасхи, которая в нынешнем году выпала на 4 апреля, сообщает «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации

В основном об отмене заявили польские перевозчики, работающие на международных рейсах: практически полностью поставили на паузу движение из Бреста в Польшу традиционные партнеры «Markus» и «Раф-Бус Новицкий».

Их автобусы не будут перевозить белорусов и польских граждан через границу 4, 5 и 6 апреля. На эти дни приостанавливается движение в приграничные населенные пункты Бяла Подляска и Тересполь. 5 апреля в Белосток и Бялу Подляску не поедет отечественный перевозчик — «Брестский общественный транспорт».

Рейсы в крупные города Польши будут выполняться в обычном режиме. Как пояснили в администрации автовокзала «Брест», пока нет сообщения об изменении в расписании автобусов направлением в Варшаву и Гданьск. В дни праздничных торжеств продолжается движение по традиционному маршруту «Кобрин — Бяла Подляска» с остановкой в Бресте. Рейс выполняет польский партнер.

 
Теги: Брест
 
 
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