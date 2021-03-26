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Дмитрий Воронюк: Память - в основе кода нашей нации

26.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Акции по увековечению памяти воинов-освободителей и жертв Великой Отечественной войны продолжаются в Беларуси. Накануне в мемориальном комплексе "Тростенец" активисты БРСМ и общественники провели трудовую акцию по благоустройству будущего информационного центра. Фронт работ - прилегающая территория и внутренние помещения. Здание необходимо подготовить к строительным работам. Решение о содействии молодежных объединений было принято во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". 

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Память о предках - в основе кода нашей нации. Мы говорим всем и даем посыл нашим гражданам, что наша главная задача - трудиться и, конечно же, помнить. Такими памятниками усеяна белорусская земля. Я думаю, что тех, кто смотрит на нас с небес, мы не подведем в деле сохранения памяти, мира и счастья на нашей белорусской земле".

У памятника, где  фашистские каратели сожгли около 6,5 тысячи узников концлагеря, состоялся молебен. Участники акции  возложили цветы и зажгли лампадки. Отметим, памятные мероприятия по всей стране продолжатся. 


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Акции по увековечению памяти воинов-освободителей и жертв Великой Отечественной войны продолжаются в Беларуси. Накануне в мемориальном комплексе "Тростенец"...
 
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