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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дмитрий Воронюк: Память - в основе кода нашей нации Акции по увековечению памяти воинов-освободителей и жертв Великой Отечественной войны продолжаются в Беларуси. Накануне в мемориальном комплексе "Тростенец"...

Акции по увековечению памяти воинов-освободителей и жертв Великой Отечественной войны продолжаются в Беларуси. Накануне в мемориальном комплексе "Тростенец". Фронт работ - прилегающая территория и внутренние помещения. Здание необходимо подготовить к строительным работам. Решение о содействии молодежных объединений было принято во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра".У памятника, где фашистские каратели сожгли около 6,5 тысячи узников концлагеря, состоялся молебен. Участники акции возложили цветы и зажгли лампадки. Отметим, памятные мероприятия по всей стране продолжатся.