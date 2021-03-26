|
Дмитрий Воронюк: Память - в основе кода нашей нации
26.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАкции по увековечению памяти воинов-освободителей и жертв Великой Отечественной войны продолжаются в Беларуси. Накануне в мемориальном комплексе "Тростенец"
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Память о предках - в основе кода нашей нации. Мы говорим всем и даем посыл нашим гражданам, что наша главная задача - трудиться и, конечно же, помнить. Такими памятниками усеяна белорусская земля. Я думаю, что тех, кто смотрит на нас с небес, мы не подведем в деле сохранения памяти, мира и счастья на нашей белорусской земле".
У памятника, где фашистские каратели сожгли около 6,5 тысячи узников концлагеря, состоялся молебен. Участники акции возложили цветы и зажгли лампадки. Отметим, памятные мероприятия по всей стране продолжатся.
Читайте также:
Памятные места Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции по увековечению памяти воинов-освободителей и жертв Великой Отечественной войны продолжаются в Беларуси. Накануне в мемориальном комплексе "Тростенец"...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)