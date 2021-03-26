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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Манойло: Блицкриг оппозиции провалился В Беларуси попытка быстрой цветной революции провалилась. Наши беглые уже окончательно запутались в своих ультиматумах и лишь пытаются поддержать к себе интерес,...

В Беларуси попытка быстрой цветной революции провалилась. Наши беглые уже окончательно запутались в своих ультиматумах и лишь пытаются поддержать к себе интерес, чтобы оправдать получение средств от западных кураторов.О новых технологиях цветных революций и главной причине краха всех планов "невероятных" нашему телеканалу рассказал российский политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.