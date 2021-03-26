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А. Манойло: Блицкриг оппозиции провалился

26.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси попытка быстрой цветной революции провалилась. Наши беглые уже окончательно запутались в своих ультиматумах и лишь пытаются поддержать к себе интерес, чтобы оправдать получение средств от западных кураторов. 

О новых технологиях цветных революций и главной причине краха всех планов "невероятных" нашему телеканалу рассказал российский политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия): "Дала сбой их основная тактика - быстро сменить политический режим в Беларуси. Быстро не получилось, хотя все делалось именно для того, чтобы это произошло, и поддержка была колоссальная не только материальная и финансовая из-за рубежа. Я убежден, что лучшие западные политтехнологи работали как раз над этим, потому что все новейшие технологии дестабилизации политических режимов, которые появились в течение последних двух лет на Западе, были применены в Беларуси для того, чтобы свергнуть действующий политический режим, то есть, устроить государственный переворот насильственным путем". 

 
 
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В Беларуси попытка быстрой цветной революции провалилась. Наши беглые уже окончательно запутались в своих ультиматумах и лишь пытаются поддержать к себе интерес,...
 
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