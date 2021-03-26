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МВД: Масштабные протесты 25 марта не состоялись

26.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В МВД отметили: анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись. 

В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях - преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой.   

Незначительная протестная активность отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах столицы. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны милиции о недопустимости противоправных действий, отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия. 

 
 
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В МВД отметили: анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись.  В стране зафиксированы единичные факты нарушения...
 
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