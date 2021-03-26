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МВД: Масштабные протесты 25 марта не состоялись
26.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ МВД отметили: анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись.
В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях - преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой.
Незначительная протестная активность отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах столицы. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны милиции о недопустимости противоправных действий, отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия.
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В МВД отметили: анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись. В стране зафиксированы единичные факты нарушения...
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