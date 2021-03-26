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Задержаны изготовитель БЧБ-символики и участницы телеграм-чата "Ангарская 97"

26.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске задержаны изготовитель БЧБ-символики и участницы телеграм-чата "Ангарская 97". Оперативники  вышли на 31-летнего жителя Заводского района, который производил незарегистрированную символику. Вычислить фигуранта удалось после того, как на крыше его частного дома обнаружили БЧБ-флаг.  В доме мужчины милиционеры нашли еще шесть таких знамен, трафарет и баллоны с красной краской. Выяснилось, задержанный подпольно изготавливал протестную атрибутику. Кроме того, у хозяина изъяли пневматическое ружье с пулями, бинокль, установку для фейерверка, мобильный телефон и жесткий диск. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий на минчанина составили протокол.

В том же районе задержаны две активные участницы так называемых районных маршей и телеграм-чата "Ангарская 97". Они фотографировались с незарегистрированной символикой и выкладывали снимки в сеть.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержаны изготовитель БЧБ-символики и участницы телеграм-чата "Ангарская 97". Оперативники  вышли на 31-летнего жителя Заводского района, который...
 
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