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Задержаны изготовитель БЧБ-символики и участницы телеграм-чата "Ангарская 97"
26.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске задержаны изготовитель БЧБ-символики и участницы телеграм-чата "Ангарская 97". Оперативники вышли на 31-летнего жителя Заводского района, который производил незарегистрированную символику. Вычислить фигуранта удалось после того, как на крыше его частного дома обнаружили БЧБ-флаг. В доме мужчины милиционеры нашли еще шесть таких знамен, трафарет и баллоны с красной краской. Выяснилось, задержанный подпольно изготавливал протестную атрибутику. Кроме того, у хозяина изъяли пневматическое ружье с пулями, бинокль, установку для фейерверка, мобильный телефон и жесткий диск. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий на минчанина составили протокол.
В том же районе задержаны две активные участницы так называемых районных маршей и телеграм-чата "Ангарская 97". Они фотографировались с незарегистрированной символикой и выкладывали снимки в сеть.
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В Минске задержаны изготовитель БЧБ-символики и участницы телеграм-чата "Ангарская 97". Оперативники вышли на 31-летнего жителя Заводского района, который...
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