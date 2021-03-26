Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На белорусско-литовской границе четвертые сутки собираются многокилометровые очереди Ситуация на белорусско-литовской границе остается напряженной. Уже четвертые сутки там собираются многокилометровые очереди. Напомним, 23 марта у сопредельной...

Ситуация на белорусско-литовской границе остается напряженной. Уже четвертые сутки там собираются многокилометровые очереди. Напомним, 23 марта у сопредельной стороны произошел сбой информационной системы, которая отвечает за базы таможенного оформления. Так, накануне вечером в пунктах пропуска на Литву в очереди оказалось больше 2 тысяч большегрузов. Самая сложная ситуация в Каменном Логе. На 18 часов вечера 25 марта ожидали проезда 800 грузовиков. Кроме всего прочего, в пункте пропуска "Мядининкай" литовская сторона начала реконструкцию. Надо ли говорить, что ремонтные работы также не добавляют оперативности.По инициативе ГТК, МИДом Беларуси направлена нота литовской стороне для рассмотрения возможности открытия международного пункта пропуска "Видзы" для оформления порожних фур без грузов.