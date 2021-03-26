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На белорусско-литовской границе четвертые сутки собираются многокилометровые очереди
26.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСитуация на белорусско-литовской границе остается напряженной. Уже четвертые сутки там собираются многокилометровые очереди. Напомним, 23 марта у сопредельной стороны произошел сбой информационной системы, которая отвечает за базы таможенного оформления. Так, накануне вечером в пунктах пропуска на Литву в очереди оказалось больше 2 тысяч большегрузов. Самая сложная ситуация в Каменном Логе. На 18 часов вечера 25 марта ожидали проезда 800 грузовиков. Кроме всего прочего, в пункте пропуска "Мядининкай" литовская сторона начала реконструкцию. Надо ли говорить, что ремонтные работы также не добавляют оперативности.
Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста "Каменный Лог": "Часто эти сбои стали происходить, и, как правило, у Литовской стороны это на выходные дни происходит. При моей памяти было единожды, когда очередь доходила до 1000 авто, находящихся в очереди. Но, чтобы уже третьи сутки не работали программные продукты, я такого не припоминаю. Белорусская таможенная служба неоднократно заявляла, что готова не то, что выполнять пропускную способность, которая прописана договоренностями, но также готовы на 20 % увеличить эту пропускную способность. Поэтому, если информационные системы заработают, то мы, естественно, готовы быстро оформить перевозчиков, чтобы эту очередь локализировать".
По инициативе ГТК, МИДом Беларуси направлена нота литовской стороне для рассмотрения возможности открытия международного пункта пропуска "Видзы" для оформления порожних фур без грузов.
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Ситуация на белорусско-литовской границе остается напряженной. Уже четвертые сутки там собираются многокилометровые очереди. Напомним, 23 марта у сопредельной...
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