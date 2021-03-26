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Областная конференция ветеранской организации в Могилеве

26.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главным направлением работы Белорусского общественного объединения ветеранов станет 80-летие начала Великой Отечественной войны. В Могилеве прошла областная конференция ветеранской организации с участием помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка. Обсуждали план развития и основные направления деятельности на ближайшую пятилетку. Ветераны предложили создать макеты сожженных деревень Могилевской области и передать их в музеи. И, конечно, постоянная забота о ветеранах и одиноко проживающих пожилых людях в приоритете.

Анатолий Глаз, председатель Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов: "В течение полутора месяцев постараемся сделать так, чтобы у каждого ветерана, живущего в нашем регионе, были номера телефонов районных и городских советов, чтобы в любой момент можно было связаться. И, конечно, еще  важные направления работы - объединить усилия для стабилизации ситуации в стране и работа с молодежью в вопросах военно-патриотического воспитания".

Леонид Мартынюк, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области: "Патриотическое воспитание  должно передаваться старшим поколением, молодежь должна впитывать тот дух, те положительные моменты положительные качества, которые присущи этим закаленным людям. Они видели войну и ощутили весь ее ужас на себе. У этих людей огромный жизненный опыт, который должен передаваться из поколения в поколение".

Личный прием граждан в Могилеве

Областная конференция ветеранской организации в Могилеве


Также Леонид Мартынюк провел прием граждан. Вопросы электрификации, состояние дорог, транспортное сообщение - это волновало жителей Могилевской области. Решение некоторых вопросов, по словам помощника президента, требуют существенной проработки и изменений в законодательстве.
 
Теги: Могилев
 
 
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Главным направлением работы Белорусского общественного объединения ветеранов станет 80-летие начала Великой Отечественной войны. В Могилеве прошла областная...
 
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