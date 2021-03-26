|
Что происходит в Беларуси 26 марта
26.03.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня ночью неизвестные получили контроль над телеграм-каналом «Нашай Нівы» и удалили все новости за 25 марта. В Новополоцке за видео в поддержку «Голоса» суд дал четверым стачкомовцам «Нафтана» по 15 суток. Что происходит в Беларуси 26 марта — в нашем онлайне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ночью неизвестные получили контроль над телеграм-каналом «Нашай Нівы» и удалили все новости за 25 марта. В Новополоцке за видео в поддержку «Голоса» суд дал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)