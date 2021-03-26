Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью неизвестные получили контроль над телеграм-каналом «Нашай Нівы» и удалили все новости за 25 марта. В Новополоцке за видео в поддержку «Голоса» суд дал четверым стачкомовцам «Нафтана» по 15 суток. Что происходит в Беларуси 26 марта — в нашем онлайне.



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