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«Выйти из дома не могли, выход горел». В Жлобинском районе мама с тремя детьми оказалась в огненной ловушке

26.03.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе работники МЧС спасли на пожаре маму с тремя детьми. TUT.BY узнал подробности инцидента.


Пожар произошел вечером 25 марта в поселке Стрешин примерно в 20.30. Возгорание началось в пристройке у газовой плиты.

Многодетная мама Елена была в это время с сыновьями 10, 6 и 5 лет в другой комнате.

— Старший сын вышел посмотреть, не кипит ли вода — мы ставили собаке еду варить, — прибегает, кричит: «Мама, пожар!» Я выбежала — уже все горит, — рассказывает женщина.


Елена попыталась потушить пожар самостоятельно, но пламя лишь разгоралось, а дышать в доме из-за дыма становилось все сложнее. Женщина позвонила в МЧС, накрыла детей одеялами и поднялась на второй этаж, там открыла окно.

— Спасатели приехали быстро, хотя тогда мне казалось, что они едут целую вечность. Ведь выйти из дома мы не могли — выход горел, оставалось только ждать, — вспоминает Елена.

«Я обежал вокруг дома, так как в этот момент наша диспетчер была на связи с хозяйкой дома и та, в свою очередь, сказала, что она и ее сыновья находят на втором этаже в окне. Заметил мать и троих детей, но поставить трехколенную лестницу не было возможно. Поэтому через горящую веранду с коллегой Василием проникли в дом и поднялись на второй этаж, где была семья. Я взял на руки двоих мальчишек, а коллега третьего ребенка и за руку мать. Накрыли всех покрывалами и одеялами, а затем вывели на улицу», — рассказывает командир отделения Максим Тарасов.

В доме сгорела крыша и пристройка. Но главное, что все остались живы.

 
 
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«Спасатели приехали быстро, хотя тогда мне казалось, что они едут целую вечность. Ведь выйти из дома мы не могли - выход горел, оставалось только ждать», - вспоминает...
 
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