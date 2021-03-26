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«Выйти из дома не могли, выход горел». В Жлобинском районе мама с тремя детьми оказалась в огненной ловушке
26.03.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобинском районе работники МЧС спасли на пожаре маму с тремя детьми. TUT.BY узнал подробности инцидента.
Пожар произошел вечером 25 марта в поселке Стрешин примерно в 20.30. Возгорание началось в пристройке у газовой плиты.
Многодетная мама Елена была в это время с сыновьями 10, 6 и 5 лет в другой комнате.
— Старший сын вышел посмотреть, не кипит ли вода — мы ставили собаке еду варить, — прибегает, кричит: «Мама, пожар!» Я выбежала — уже все горит, — рассказывает женщина.
Елена попыталась потушить пожар самостоятельно, но пламя лишь разгоралось, а дышать в доме из-за дыма становилось все сложнее. Женщина позвонила в МЧС, накрыла детей одеялами и поднялась на второй этаж, там открыла окно.
— Спасатели приехали быстро, хотя тогда мне казалось, что они едут целую вечность. Ведь выйти из дома мы не могли — выход горел, оставалось только ждать, — вспоминает Елена.
«Я обежал вокруг дома, так как в этот момент наша диспетчер была на связи с хозяйкой дома и та, в свою очередь, сказала, что она и ее сыновья находят на втором этаже в окне. Заметил мать и троих детей, но поставить трехколенную лестницу не было возможно. Поэтому через горящую веранду с коллегой Василием проникли в дом и поднялись на второй этаж, где была семья. Я взял на руки двоих мальчишек, а коллега третьего ребенка и за руку мать. Накрыли всех покрывалами и одеялами, а затем вывели на улицу», —
В доме сгорела крыша и пристройка. Но главное, что все остались живы.
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«Выйти из дома не могли, выход горел». В Жлобинском районе мама с тремя детьми оказалась в огненной ловушке
«Спасатели приехали быстро, хотя тогда мне казалось, что они едут целую вечность. Ведь выйти из дома мы не могли - выход горел, оставалось только ждать», - вспоминает...
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