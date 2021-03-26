После взлома офиса с похищением флага глава партии «Грамада» в Могилеве пошел в милицию

Источник материала: Tut.by

В Могилеве был взломан офис Могилевской областной организации Белорусской социал-демократической партии «Грамада», имущество партии — флажки и флаги — пропало. Председатель облорганизации Юрий Гриневецкий подал заявление в милицию с требованием найти виновных во взломе и вернуть имущество партии, сообщает 6tv.by.



Фото с сайта bsdp.org

В заявлении на имя начальника Ленинского РОВД Могилева Виктора Никифорова Юрий Гриневецкий подробно рассказал, что произошло 23 марта около 17.00. Он указал, что был взломан в офис, который одновременно является юридическим адресом Могилевской городской организации БСДП, а также Ленинской и Октябрьской районных организаций.

О взломе офиса на улице Ленинской стало известно от арендодателя. Замок входных дверей был вырезан, из офиса вынесены неизвестно куда партийные флажки и флаги, зарегистрированные в установленном порядке. Причем партийный флаг «Грамады» имеет государственную регистрацию официального геральдического символа, соответствующее свидетельство Минюста.

По сведениям арендодателя, при взломе присутствовали силовики, но вырезали замок сотрудники МЧС. При взломе офиса никто из членов БСДП не присутствовал, о необходимости открыть офис никого не уведомляли.

В результате имуществу Могилевской областной организации БСДП нанесен ущерб. Поэтому председатель парторганизации требует провести проверку по факту взлома, привлечь виновных к компенсации вреда и возвращению партийного имущества, а также к ответственности в соответствии с законодательством.