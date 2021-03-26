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В Беларуси 100 человек уже получили приговоры по делам о насилии либо угроз в адрес силовиков

26.03.2021 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более сотни уголовных дел возбуждено в стране по фактам насилия либо угроз в отношении силовиков. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ведомство сообщило, что по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК в суды передано 109 дел, фигурантами которых являются 147 человек. За какой период времени была собрана эта статистика, в Генпрокуратуре не уточнили.

Ст. 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

Как сообщается, приговоры вынесены уже в отношении 100 человек: 67-ми из них в качестве наказания было назначено лишение свободы, а 33-м — ограничение свободы (так называемые «химия» и «домашняя химия»).

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщала, что с августа почти девяносто человек осуждены по уголовным делам об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участии в них. Большинство получили наказания, связанные с лишением свободы.

 
 
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