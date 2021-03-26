|
Синоптики - о погоде в выходные: в субботу на 4−7º теплее обычного
26.03.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные весна окончательно вступит в свои права, а температура будет даже выше климатической нормы. Об этом сообщает Белгидромет.
В субботу, 27 марта, с Западной Европы начнут поступать более теплые воздушные массы. Существенных осадков еще не ожидается. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов будут клубиться туманы. Ветер южный слабый, днем местами по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4ºС, максимальная днем +11…17ºС — это на 4−7º теплее обычного для этих чисел марта.
Остатки снега сохранятся только на северо-востоке Витебской и Могилевской областей.
В воскресенье ситуация изменится. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью местами, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5ºС, максимальная днем +5…11ºС.
29 марта погоду продолжат формировать неустойчивые умеренно теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Температура воздуха ночью −2…+4ºС, днем +4…11ºС. Время от времени будут отмечаться кратковременные дожди, ночью более существенные по востоку, а днем по Брестской и Гродненской областям. Ветер западной четверти умеренный.
В последних числах марта страна окажется под влиянием атмосферных фронтов и влажных неустойчивых теплых воздушных масс атлантического происхождения. Во многих регионах Беларуси пройдут дожди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные весна окончательно вступит в свои права, а температура будет даже выше климатической нормы. Об этом сообщает Белгидромет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)