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Лукашенко потребовал от Пиневича «самую лучшую» вакцину от COVID-19
26.03.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская вакцина от COVID-19 должна быть самой лучшей. А ее создание является делом чести руководства Минздрава и Национальной академии наук. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Минздрава, сообщает пресс-служба.
— Отечественная вакцина — дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую — потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов, — заявил Лукашенко.
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Ее создание является делом чести руководства Минздрава и Национальной академии наук, заявил Лукашенко.
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