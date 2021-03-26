Вышел из дома - и сразу совершил мелкое хулиганство. В пятый раз судили врача Руслана Бадамшина

Источник материала: Tut.by

По специальности Руслан Бадамшин — врач-невролог. 24 марта он вышел из дома на работу — и его задержали . За что точно, его близкие узнали только к концу следующего дня, когда над ним начался очередной суд. Как следует из протокола милиции, после того как Руслан Бадамшин вышел из квартиры, он решил совершить мелкое хулиганство: кричал, размахивал руками и выражался нецензурной бранью. 26 марта суд снова отправил врача на 15 суток.



Руслан Бадамшин. С августа 2020 года он провел под арестом 48 суток. Фото: TUT.BY

Татьяна Бадамшина, жена Руслана, дежурила у расписания суда Первомайского района Минска с самого утра 25 марта. Перед этим она съездила в 1-й переулок Окрестина и успела передать мужу в ИВС необходимые вещи: утром в день задержания он, как обычно, собирался на работу и вряд ли ожидал, что его день закончится на Окрестина. Оттуда, к слову, он вышел буквально несколько дней назад: в январе Руслана Бадамшина осудили на 15 суток, но дали отсрочку на месяц, поскольку врач в тот момент болел COVID-19. Тогда он пробыл в ИВС двое суток; чтобы отбыть оставшиеся тринадцать, 5 марта его забрали прямо с рабочего места.

По словам Татьяны, 24 марта примерно в 7.30 Руслан вышел из квартиры, чтобы прогреть машину: по пути на работу он должен был отвезти дочку в школу. Но через несколько минут он позвонил в домофон и сообщил: его задержали. Накануне, рассказывала Татьяна, к ним приходил участковый и вызывал Руслана «на беседу». В отделении милиции Татьяне сказали, что ее муж совершил мелкое хулиганство.

Дело Руслана Бадамшина рассматривала судья Анастасия Кулик.

На суде стало известно, что 24 марта на Руслана Бадамшина составили протокол по статье 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Наказание по этой статье предусматривает штраф, общественные работы или административный арест.

Суд над ним начался к вечеру 25 марта и проходил по скайпу. Для Руслана это уже пятый процесс, и держится он на нем уверенно: заявляет ходатайства, конкретно отвечает на поставленные вопросы, указывает на процессуальные нарушения.

— С протоколом я до сих пор не ознакомлен, — говорит Руслан, который все еще не знает, за что его судят. — Мне только дали подписать протокол обыска, в котором указано, что у меня обнаружили шнурки.

Затем Руслан просит суд о том, чтобы приобщить записи с видеокамер дома, а свидетели-милиционеры присутствовали на процессе лично.

— Прошу, чтобы люди, которые придумали, что я совершил мелкое хулиганство, присутствовали на суде, чтобы моя семья видела, как они лгут.

Ходатайство о приобщении записей суд отклоняет, свидетелей будут опрашивать по скайпу.

И последняя просьба: «Хочу ходатайствовать о честном и беспристрастном разбирательстве».



Фото: Reuters

Как следует из протокола милиции, который зачитывает судья Анастасия Кулик, 24 марта в 7.25 по адресу 50 лет Победы, 11 (это домашний адрес врача), Бадамшин совершил умышленные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, выражая явное неуважение к обществу, а именно кричал, размахивал руками, выражался нецензурной бранью.

— Вам понятно, что вменяется в вину? — спрашивает судья.

— Ложь мне вменяется в вину, — говорит Руслан. Виновным он себя «абсолютно не признает».

Суду он объясняет, что 24 марта в 7 часов утра на телефоны его дочерей стали звонить с неизвестных номеров. Из квартиры он вышел первым, чтобы прогреть машину и отвезти старшую дочь в школу. Возле лифта стояли два человека в гражданской форме одежды, которые поинтересовались, Бадамшин ли он. Оказалось, это были сотрудники милиции.

— Они показали удостоверения, предложили пройти в опорный пункт. Мы спустились пешком с восьмого этажа, внизу я попросил позвонить в домофон, чтобы предупредить семью и сказать жене, что дети на ней. По дороге в опорный пункт я шел спереди, они — сзади. Скорее всего, мои [родные] видели из окна, как мы шли. <…> Затем в опорный пункт пришел мой отец, я отдал ему свои вещи. Он спросил: «Почему вы его забираете? Вы же говорили, что он просто к вам придет и распишется в бумаге, что не пойдет на День Воли». Ему ответили: «Мы не хотели вас расстраивать вчера. Мы заранее знали, что нам нужно его поймать и доставить в РУВД».

После этого, говорит Руслан, четверо сотрудников милиции привезли его в управление внутренних дел.

— Никаких бранных слов я не говорил, никакого сопротивления не оказывал. А в машине был видеорегистратор, если они придумают, что я делал что-то в машине. И в опорном пункте — камеры.

— Вам вменяется, что вы возле своего дома совершали хулиганские действия, — уточняет судья.

— Нет, конечно.

— Верно ли суд понял, что никаких хулиганских действий не совершали?

— Естественно.

Адвокат Руслана Бадамшина уточняет, как он делал и как себя вел, пока спускался вместе с сотрудниками милиции с восьмого этажа.

— Спросил, зачем они звонят на номера моих дочерей, даже во время школы. Они сказали, что вчера (24 марта. — Прим. TUT.BY) приходили, а меня не было дома, что со мной хочет поговорить начальник. Когда мы шли к опорке, одному из сотрудников позвонили: «Ну как, успешно?» Сотрудники ответили: «Да, успешно, взяли».

В отделении милиции, говорит Руслан, с протоколами об административном правонарушении и задержании его не знакомили, права и обязанности не разъясняли.

— Сначала мне подсунули бумагу, чтобы дать объяснения по поводу наклейки на Водолажского, 8. Потом все поменялось, сказали, что теперь «что-то другое у меня». Так я узнал, что меня задержали по [статье] 19.1.

Отец Руслана Бадамшина выступает на суде свидетелем. Он рассказывает то же, что и сын, только более эмоционально.

— Сына освободили 19 марта (он пересидел под арестом целые сутки), мы его встретили, и буквально на следующий день начали нас терроризировать. Детей — первый и третий класс, которым Руслан купил на свой паспорт сим-карты, — постоянно терроризировали звонками.

— Они — это кто? Кто терроризировал ваших внучек? — спрашивает судья.

— Я не знаю, люди в гражданском. В домофон звонили, на телефон.

— Вы знаете, кто это делал?

— Я даже номер машины назвать могу.



Фото: TUT.BY

Вечером 24 марта, говорит Рафаил Бадамшин, к ним домой приходили сотрудники Первомайского РУВД, интересовались, где Руслан, и просили передать, чтобы тот пришел на беседу насчет Дня Воли.

— Такого приятного вида молодой человек, меня, если честно, это подкупило.

На следующий день, вспоминает Бадамшин-старший, Руслан ушел на работу и «буквально спустя три минуты, как за ним захлопнулась дверь», он позвонил в домофон и сообщил, что задержан.

Вечером 25 марта в суде начали опрашивать свидетелей-милиционеров, но из-за плохого качества связи опрос перенесли на утро 26 марта.

Когда заседание продолжилось, в суде выступил свидетель Дмитрий Довыденко — лейтенант, участковый инспектор городского отдела милиции Первомайского РУВД Минска, который задерживал Руслана Бадамшина.

По его словам, утром 24 марта он вместе с коллегой, подполковником Денисом Апанасевичем «целенаправленно шел для проведения профилактическлй беседы, поскольку Бадамшин неоднократно привлекался по статье 23.34 КоАП».

На восьмом этаже они встретили врача. Тот, по словам свидетеля, начал размахивать руками, нецензурно выражаться — все то, что указано в протоколе. Это же он продолжил делать и на первом этаже.

На уточняющий вопрос судьи, как они спускались вниз, свидетель указал «на лифте», сам Руслан говорит, что они шли пешком. Звонил ли врач в домофон, свидетель не помнит.

— Я спускался с вами по лестнице. Почему вы утверждаете, что на лифте?

— Я не утверждал.

— Но судья вас об этом спрашивала.

— Не было такого вопроса.

Свидетель рассказывает, что вместе с коллегой они были одеты в гражданскую форму одежды.

— Почему вы не провели профилактическую беседу дома у Бадамшина?

— Потому что нам было дано указание, что беседу будет проводить наш начальник.

Воспроизводить, что конкретно кричал Бадамшин, судья не разрешает. Свидетель только уточняет: «Кричал: да сколько можно? Как вы надоели! Как вы зае****!»

Это слышали только сотрудники милиции Довыденко и Апанасевич, говорит свидетель.

Второй свидетель — замначальника ГОМ Первомайского РУВД Минска Денис Апанасевич. Он утверждает, что лично врача не задерживал, а ждал на первом этаже подъезда. Наверх — на восьмой этаж — он не поднимался, это делали двое сотрудников — Довыденко Дмитрий и Довыденко Евгений.

Сам Бадамшин говорит, что его задерживали двое, никого в гражданской форме одежды на первом этаже не было, свидетеля Апанасевича он видит первый раз в жизни.

В материалах дела имеется рапорт за его подписью, хотя на суде свидетель поясняет, что подписывал только протокол опроса свидетеля.

На принятие решения судье Анастасии Кулик понадобилось около 10 минут. Итог — признать врача виновным и назначить 15 суток ареста.

Всего на сегодняшний день Бадамшин отсидел 50 суток. Осталось еще 13.

Руслан Бадамшин — невролог, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии он работает в должности врача функциональной диагностики, специализируется на наследственных и приобретенных нейромышечных заболеваниях, в том числе работает с пациентами со СМА. С августа 2020 года он провел под арестом 48 суток .