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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парикмахерские услуги стали наиболее востребованными в сфере бытового обслуживания в 2020 году Парикмахерские услуги стали наиболее востребованными в сфере бытового обслуживания. На втором месте у белорусских потребителей услуги по техническому...

Парикмахерские услуги стали наиболее востребованными в сфере бытового обслуживания. На втором месте у белорусских потребителей услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, по производству и ремонту одежды, а также по ремонту и установке компьютеров. Таковы данные аналитики антимонопольного ведомства за прошлый год. По подсчетам специалистов, в 2020 году объем бытовых услуг в Беларуси вырос почти на 4 %.