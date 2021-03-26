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Парикмахерские услуги стали наиболее востребованными в сфере бытового обслуживания в 2020 году
26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПарикмахерские услуги стали наиболее востребованными в сфере бытового обслуживания. На втором месте у белорусских потребителей услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, по производству и ремонту одежды, а также по ремонту и установке компьютеров. Таковы данные аналитики антимонопольного ведомства за прошлый год. По подсчетам специалистов, в 2020 году объем бытовых услуг в Беларуси вырос почти на 4 %.
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Парикмахерские услуги стали наиболее востребованными в сфере бытового обслуживания. На втором месте у белорусских потребителей услуги по техническому...
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