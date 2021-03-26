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Анонимность в сети - большой обман

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пресс-секретарь МВД Беларуси: Мы служим не для пиара, а ради людей Мы служим не для пиара, а ради людей. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова стала гостем передачи "Скажинемолчи" на "Беларусь 1". Представитель ведомства...

Мы служим не для пиара, а ради людей. Пресс-секретарь МВД Беларуси. Представитель ведомства отметила, что прошлый год стал моментом истины для правоохранительной системы. Многочисленные вбросы о якобы уволившихся милиционерах, угрозы сотрудникам и их семьям не сломили стражей порядка. И вся та компенсация, которая полагалась после судебных исков, пошла на благие дела.В эфире проекта Ольга Чемоданова отметила, что сегодня сделан упор на мониторинг деструктивных телеграм-каналов, где агрессивный посыл заметен невооруженным взглядом. И, несмотря на сроки давности, каждый, кто администрировал, будет задержан, или уже проходит как фигурант уголовного дела. Милиция с завидной регулярностью чистит интернет-пространство и мессенджеры от радикальной и экстремистской информации.