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Пресс-секретарь МВД Беларуси: Мы служим не для пиара, а ради людей

26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы служим не для пиара, а ради людей. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова стала гостем передачи "Скажинемолчи" на "Беларусь 1". Представитель ведомства отметила, что прошлый год стал моментом истины для правоохранительной системы. Многочисленные вбросы о якобы уволившихся милиционерах, угрозы сотрудникам и их семьям не сломили стражей порядка.  И вся та компенсация, которая полагалась после судебных исков, пошла на благие дела. 

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Никто из сотрудников милиции, которые обращались за возмещением морального вреда, не использовал их для своих интересов и нужд. Деньги перечислялись и перечисляются на расчетные счета или конкретно покупаются необходимые вещи для детей, которые в этом нуждаются".

Анонимность в сети - большой обман

В эфире проекта Ольга Чемоданова отметила, что сегодня сделан упор на мониторинг деструктивных телеграм-каналов, где агрессивный посыл заметен невооруженным взглядом. И, несмотря на сроки давности, каждый, кто администрировал, будет задержан, или уже проходит как фигурант уголовного дела. Милиция с завидной регулярностью чистит интернет-пространство  и мессенджеры от  радикальной и экстремистской информации. 

 
 
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Мы служим не для пиара, а ради людей. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова стала гостем передачи "Скажинемолчи" на "Беларусь 1". Представитель ведомства...
 
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