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Пресс-секретарь МВД Беларуси: Мы служим не для пиара, а ради людей
26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМы служим не для пиара, а ради людей. Пресс-секретарь МВД Беларуси
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Никто из сотрудников милиции, которые обращались за возмещением морального вреда, не использовал их для своих интересов и нужд. Деньги перечислялись и перечисляются на расчетные счета или конкретно покупаются необходимые вещи для детей, которые в этом нуждаются".
Анонимность в сети - большой обманВ эфире проекта Ольга Чемоданова отметила, что сегодня сделан упор на мониторинг деструктивных телеграм-каналов, где агрессивный посыл заметен невооруженным взглядом. И, несмотря на сроки давности, каждый, кто администрировал, будет задержан, или уже проходит как фигурант уголовного дела. Милиция с завидной регулярностью чистит интернет-пространство и мессенджеры от радикальной и экстремистской информации.
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Мы служим не для пиара, а ради людей. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова стала гостем передачи "Скажинемолчи" на "Беларусь 1". Представитель ведомства...
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