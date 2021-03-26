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Учения ВС Беларуси и России

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Голубые береты" против незаконных вооруженных формирований Активная фаза совместных белорусско-российских батальонных тактических учений прошла на полигоне Осиповичский. Среди участников – витебские десантники и бойцы...

Активная фаза совместных белорусско-российских батальонных тактических учений прошла на полигоне Осиповичский. Среди участников – витебские десантники и бойцы ВДВ Вооруженных Сил России. В ходе первого этапа "голубые береты" двух стран вели специальные действия против незаконных вооруженных формирований. По сценарию, военным предстояло противодействие огневому воздействию противника, прорыв кольца блокирования. Атака на земле и с воздуха, в том числе воздушная разведка района окружения беспилотниками. В итоге неприятель был уничтожен.А на полигоне Мулино Нижегородской области - второй этап совместных тактических учений. В течение двух недель белорусские и российские военнослужащие также разыграют сценарий в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника. Военным предстоит держать оборону в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.