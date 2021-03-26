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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы стали вдвое чаще заряжать электрокары Белорусы стали вдвое чаще заряжать электрокары. Объем потребления энергии электрокарами в 2020 году составил почти 8 миллионов киловатт часов, годом ранее...

Белорусы стали вдвое чаще заряжать электрокары. Объем потребления энергии электрокарами в 2020 году составил почти 8 миллионов киловатт часов, годом ранее показатель был всего 4 миллиона. По словам экспертов, основа для развития электротранспорта в стране сформирована: приняты стимулирующие меры для роста спроса на электромобили. Льготы распространяются как при покупке электротранспорта, так и при создании зарядной инфраструктуры. Отметим, сейчас по белорусским дорогам ездят уже свыше 2,5 тысячи электрокаров.