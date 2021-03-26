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Молодежь имеет возможность генерировать идеи и высказывать свою точку зрения
26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ работе над будущей Конституцией активное участие принимает и молодежь. У нынешнего поколения есть свой современный взгляд, идеи и видение по развитию страны. Молодежь имеет возможность генерировать идеи и высказывать свою точку зрения, вносить предложения в столь важный общегосударственный процесс - таким мнением поделился Артем Пухов, член Конституционной комиссии.
Артем Пухов, замдекана юридического факультета БГУ: "Молодежь - наиболее инновационная часть нашего общества, и именно молодые люди сегодня наиболее остро чувствуют те новые сферы, которые могут быть подвергнуты конституционно-правовому регулированию. Участие молодежи важно и для общества, и для государства в силу того, что от качества тех инициатив, которые будут воплощены в обновленном варианте Конституции во многом будет зависеть жизнь в недалеком будущем от нашей молодежи".
I Белорусский молодежный парламентский форум
В эти дни в Минске проходит I Белорусский молодежный парламентский форум. Площадка объединила более 100 ребят со всех уголков Беларуси. Главная задача такого проекта - поиск, поддержка и развитие молодых лидеров, которые обладают инициативностью и креативным мышлением.
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В работе над будущей Конституцией активное участие принимает и молодежь. У нынешнего поколения есть свой современный взгляд, идеи и видение по развитию страны....
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