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Молодежь имеет возможность генерировать идеи и высказывать свою точку зрения

26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В работе над будущей Конституцией активное участие принимает и молодежь. У нынешнего поколения есть свой современный взгляд, идеи и видение по развитию страны. Молодежь имеет возможность генерировать идеи и высказывать свою точку зрения, вносить  предложения в столь важный общегосударственный процесс - таким мнением поделился Артем Пухов, член Конституционной комиссии. 

Артем Пухов, замдекана юридического факультета БГУ: "Молодежь -  наиболее инновационная часть нашего общества, и именно молодые люди сегодня наиболее остро чувствуют те новые сферы, которые могут быть подвергнуты конституционно-правовому регулированию. Участие молодежи важно и для общества, и для государства в силу того, что от качества тех инициатив, которые будут воплощены в обновленном варианте Конституции во многом будет зависеть жизнь в недалеком будущем от нашей молодежи".

I Белорусский молодежный парламентский форум

Молодежь имеет возможность генерировать идеи и высказывать свою точку зрения


В эти дни в Минске проходит I Белорусский молодежный парламентский форум. Площадка объединила более 100 ребят со всех уголков Беларуси. Главная задача такого проекта - поиск, поддержка и развитие молодых лидеров, которые обладают инициативностью и креативным мышлением.  
 
Теги: Минск
 
 
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В работе над будущей Конституцией активное участие принимает и молодежь. У нынешнего поколения есть свой современный взгляд, идеи и видение по развитию страны....
 
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