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Сегодня в Витебской области личный прием граждан проведет Анатолий Линевич
26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАдминистрация Президента Беларуси продолжает проводить личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.
Сегодня в Новополоцком райисполкоме личный прием белорусов проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.
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Администрация Президента Беларуси продолжает проводить личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения...
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