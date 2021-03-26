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Сегодня на вопросы граждан ответит министр финансов Юрий Селиверстов
26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛичные приемы пройдут и в министерствах. Сегодня на вопросы граждан ответит министр финансов Юрий Селиверстов.
31 марта председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.
Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам, которые сейчас на вашем экране.
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Личные приемы пройдут и в министерствах. Сегодня на вопросы граждан ответит министр финансов Юрий Селиверстов. 31 марта председатель правления Белорусского...
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