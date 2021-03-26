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В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов
26.03.2021 12:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо традиции в субботу на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.
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По традиции в субботу на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит...
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