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Судье, который отправил на сутки главу Союза поляков, Польша бессрочно запретит въезд. Предупредили и остальных
26.03.2021 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судье, который осудил на 15 суток ареста председателя не признанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис, бессрочно будет запрещен въезд в Польшу. Об этом на пресс-брифинге рассказал глава канцелярии премьер-министра соседней страны Михал Дворчик,
Михал Дворчик сообщил, что правительство Польши будет принимать меры по поводу всех поляков, которые подвергаются репрессиям в Беларуси.
Он подчеркнул, что премьер Польши Матеуш Моравецкий на заседании Совета Европы «поднимет тему репрессий против польского меньшинства в Беларуси».
— В соответствии с указаниями премьер-министра Матеуша Моравецкого судье, который приговорил Анжелику Борис к 15 суткам ареста, бессрочно будет запрещен въезд на территорию Республики Польша, — сообщил Михал Дворчик.
Напомним, председатель незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана 23 марта и на следующий день была осуждена на 15 суток за проведение ярмарки ремесленников «Гродненские Казюки». Как
Позже прокуратура завела на Борис уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
Дворчик подчеркнул, что каждый белорусский чиновник и каждый, кто участвует в репрессиях против польского меньшинства в Беларуси, «пострадает от последствий».
— На данный момент мы готовим план действий, направленных на помощь пострадавшим, — сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши. — Мы также рассчитываем на солидарность наших европейских партнеров. Соглашаться с преследованием людей только за то, что они имеют польскую национальность, категорически нельзя, — подчеркнул он.
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Судье, который отправил на сутки главу Союза поляков, Польша бессрочно запретит въезд. Предупредили и остальных
Польская сторона заявила, что каждый, кто участвует в репрессиях против польского меньшинства в Беларуси, «пострадает от последствий».
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