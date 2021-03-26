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Судье, который отправил на сутки главу Союза поляков, Польша бессрочно запретит въезд. Предупредили и остальных

26.03.2021 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судье, который осудил на 15 суток ареста председателя не признанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис, бессрочно будет запрещен въезд в Польшу. Об этом на пресс-брифинге рассказал глава канцелярии премьер-министра соседней страны Михал Дворчик, сообщает портал wiadomosci.onet.pl.


Михал Дворчик. Фото: pap.pl

Михал Дворчик сообщил, что правительство Польши будет принимать меры по поводу всех поляков, которые подвергаются репрессиям в Беларуси.

Он подчеркнул, что премьер Польши Матеуш Моравецкий на заседании Совета Европы «поднимет тему репрессий против польского меньшинства в Беларуси».

— В соответствии с указаниями премьер-министра Матеуша Моравецкого судье, который приговорил Анжелику Борис к 15 суткам ареста, бессрочно будет запрещен въезд на территорию Республики Польша, — сообщил Михал Дворчик.

Напомним, председатель незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана 23 марта и на следующий день была осуждена на 15 суток за проведение ярмарки ремесленников «Гродненские Казюки». Как сообщал в своем Twitter журналист Анджей Почобут (он сейчас задержан), ее судил Руслан Гурин — судья суда Ленинского района Гродно.

Позже прокуратура завела на Борис уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Дворчик подчеркнул, что каждый белорусский чиновник и каждый, кто участвует в репрессиях против польского меньшинства в Беларуси, «пострадает от последствий».

— На данный момент мы готовим план действий, направленных на помощь пострадавшим, — сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши. — Мы также рассчитываем на солидарность наших европейских партнеров. Соглашаться с преследованием людей только за то, что они имеют польскую национальность, категорически нельзя, — подчеркнул он.

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Теги: Гродно
 
 
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Польская сторона заявила, что каждый, кто участвует в репрессиях против польского меньшинства в Беларуси, «пострадает от последствий».
 
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