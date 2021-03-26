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Айтишника - организатора шествий Ковригина признали виновным по делу о драке в лифте

26.03.2021 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Минска вынес решение по делу о драке в лифте. Сергей Ковригин — бывший сотрудник EPAM, организатор и участник провластных шествий — признан виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений, сообщает dev.by.


Фото: «Брестская газета»

Суд назначил Ковригину штраф в размере 150 базовых величин (4350 рублей). Также он должен возместить издержки и моральный вред потерпевшему — инженеру-программисту EPAM Сергею Карпову. С Ковригина взята подписка о невыезде до полной выплаты штрафа и иска.

Как проходил суд

  • Сергей Ковригин свою вину не признал. По его мнению, Карпов угрожал ему и его семье. Действия Ковригина были самообороной.
  • На видеозаписи Ковригин себя не узнал, но узнал свою жену и детей. Он говорит, что видео раньше не видел, хотя председатель ЖСПК свидетельствовал, что видео драки выдавали и Карпову, и Ковригину.
  • Ковригин сообщил суду, что как директор ИТ-компании он получает всего 400 рублей, у него 4 маленьких ребенка. В имуществе у него находится одно авто — BMW X6. Он приобщил к делу справку о членстве в организации «Патриоты Беларуси», положительные характеристики с места своей работы, школы и детского сада детей.
  • Судья Максим Трусевич предложил потерпевшему примириться с Ковригиным по случаю Года народного единства. Ковригин был согласен на примирение сторон с возмещением всех затрат. Потерпевший отказался.
  • Жена обвиняемого, Екатерина Ковригина, рассказала в суде, что в дворовом чате мужа травили за шествия. Но травил ли именно Карпов, она не знает. Говорит, что драку в семье не обсуждали. На видео видно, что один из ударов Ковригина зацепил жену. У нее слетели очки. Но этого она, по ее словам, не помнит. Видео она тоже не видела.
  • Ковригин предлагал приобщить к делу скриншоты из дворового чата с травлей «ябатек» (так их называли в чате, по его словам). Он утверждает, что в переписке участвовал Карпов. Суд отклонил.
  • Защита Карпова просила осудить Ковригина по ст. 153 УК и назначить не штраф (с учетом маленькой зарплаты и несовершеннолетних детей), а общественные работы — 240 часов. Плюс возмещение финансовых потерь потерпевшего: 3000 рублей (моральный вред), 550 рублей (медрасходы), 1350 рублей (услуги адвоката) — всего почти 5 тысяч рублей. Для гарантии выплаты защита просила наложить арест на BMW Х6 Ковригина.
  • В последнем слове Ковригин не признал себя виновным и просил обратить внимание суда на то, что за медпомощью Карпов обратился «в частную клинику „Лодэ“, которая известна негативным отношением к действующей власти».

История произошла вечером 18 октября недалеко от ПВТ в доме, где проживает Ковригин. Дом относится к ЖСПК «ЭПАМ Системз-жилстрой». Местные жители сообщали, что Ковригин избил соседа в лифте на глазах собственной (Ковригина) жены и детей. Сосед получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Тогда потерпевший сообщил dev.by, что подал заявление в милицию о возбуждении дела по ч. 1 ст. 339 УК РБ (Хулиганство). А в марте — что в возбуждении дела отказано. Мужчина подал иск в суд.

Сергей Ковригин больше 10 лет работал в EPAM. Сначала разработчиком, потом тимлидом. Ушел в 2017 году. После этого до весны 2020 года занимал пост Delivery Director в канадской компании белорусского происхождения Axamit. После выборов стал организатором и активным участником шествий в поддержку действующей власти. В декабре 2020 года основал ИТ-компанию Innovative Future Technologies.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Первомайского района вынес решение по делу о драке в лифте. Сергей Ковригин - бывший сотрудник EPAM, организатор и участник провластных шествий - признан виновным...
 
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