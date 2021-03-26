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В понедельник закроют на ремонт один из выходов со станции «Тракторный завод»
26.03.2021 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 29 марта по 16 апреля будет полностью закрыт один из выходов станции метро «Тракторный завод». Об этом
Уже в понедельник, 29 марта, закроют на ремонт выход № 1−1 станции «Тракторный завод». Он будет полностью закрыт по 16 апреля.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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С 29 марта по 16 апреля будет полностью закрыт один из выходов станции метро «Тракторный завод». Об этом сообщает телеграм-канал Минского метрополитена.
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