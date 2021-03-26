В понедельник закроют на ремонт один из выходов со станции «Тракторный завод»

Источник материала: Tut.by

С 29 марта по 16 апреля будет полностью закрыт один из выходов станции метро «Тракторный завод». Об этом сообщает телеграм-канал Минского метрополитена.





Уже в понедельник, 29 марта, закроют на ремонт выход № 1−1 станции «Тракторный завод». Он будет полностью закрыт по 16 апреля.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.