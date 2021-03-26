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Книгу «Белорусский Донбасс», два экземпляра которой журналист вез в Минск из Киева, признали экстремистской

26.03.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Книгу о наших соотечественниках, участвовавших в вооруженном конфликте на Донбассе, внесли в список экстремистских материалов. Об этом сообщает «Еўрарадыё» со ссылкой на журналиста Романа Васюковича.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Книга «Белорусский Донбасс», два экземпляра которой декабре прошлого года были изъяты у прилетевшего из Киева в Минск журналиста Романа Васюковича, признана судом экстремистской и запрещена на территории нашей страны.

Самого Васюковича судят по ч. 1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности), в его отношении решение еще не вынесено. По словам журналиста, он даже не читал купленную в Украине книгу, а приобрел экземпляры лишь потому, что в авторах значились его знакомые — один он собирался оставить себе, а второй преподнести им в подарок.

Авторами книги являются супружеская пара журналистов — Игорь Ильяш и Катерина Андреева (Бахвалова). Последнюю в феврале вместе с коллегой, также сотрудницей «Белсата», Дарьей Чульцовой суд приговорил в двум годам лишения свободы за проведение стрима с акции на месте гибели минчанина Романа Бондаренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Авторы книги - осужденная на два года колонии журналистка «Белсата» Катерина Андреева и ее супруг Игорь Ильяш.
 
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