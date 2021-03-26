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Книгу «Белорусский Донбасс», два экземпляра которой журналист вез в Минск из Киева, признали экстремистской
26.03.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Книгу о наших соотечественниках, участвовавших в вооруженном конфликте на Донбассе, внесли в список экстремистских материалов. Об этом
Книга «Белорусский Донбасс», два экземпляра которой декабре прошлого года были изъяты у прилетевшего из Киева в Минск журналиста Романа Васюковича, признана судом экстремистской и запрещена на территории нашей страны.
Самого Васюковича
Авторами книги являются супружеская пара журналистов — Игорь Ильяш и Катерина Андреева (Бахвалова). Последнюю в феврале вместе с коллегой, также сотрудницей «Белсата», Дарьей Чульцовой суд
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Книгу «Белорусский Донбасс», два экземпляра которой журналист вез в Минск из Киева, признали экстремистской
Авторы книги - осужденная на два года колонии журналистка «Белсата» Катерина Андреева и ее супруг Игорь Ильяш.
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