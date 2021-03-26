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71-летняя онколог Светлана Яцкова получила крупный штраф - за БЧБ-одежду в День Воли
26.03.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске осудили на 130 базовых (3770 рублей) онколога-маммолога Светлану Яцкову. По версии милиции, 71-летняя женщина в День Воли была в БЧБ-одежде, а на рукаве висели бело-красно-белые ленты. Подробности сообщает телеграм-канал
25 марта возле кинотеатра «Октябрь» задержали 71-летнюю Светлану Яцкову — это онколог-маммолог с 46-летним стажем. В Советском РУВД на нее составили протокол по части 3 статьи 24.23 КоАП, обвинив в пикетировании: «Была одета в БЧБ-одежду, а на рукаве висели БЧБ-ленты».
В суде Светлана объяснила, что возвращалась с работы и около кинотеатра к ней подошел молодой сотрудник в черной форме и спросил: «Что это ты так вырядилась?» По словам Яцковой, никаких бело-красно-белых лент на ней не было.
Светлана рассказала, что в РУВД ей стало плохо из-за высокого давления. Ее отпустили в час ночи с повесткой в суд.
Судья Марина Федорова осудила Яцкову на 3770 рублей (130 базовых).
Светлана Яцкова — не единственный пожилой человек, задержанный вчера. Например, в списках правозащитников числится Николай Соломонов. Сегодня 73-летнего пенсионера
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В Минске осудили на 130 базовых (3770 рублей) онколога-маммолога Светлану Яцкову. По версии милиции, 71-летняя женщина была в БЧБ-одежде, а на рукаве висели...
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