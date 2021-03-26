71-летняя онколог Светлана Яцкова получила крупный штраф - за БЧБ-одежду в День Воли

Источник материала: Tut.by

В Минске осудили на 130 базовых (3770 рублей) онколога-маммолога Светлану Яцкову. По версии милиции, 71-летняя женщина в День Воли была в БЧБ-одежде, а на рукаве висели бело-красно-белые ленты. Подробности сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае" лишенного регистрации правозащитного центра.



Фото: «Весна»

25 марта возле кинотеатра «Октябрь» задержали 71-летнюю Светлану Яцкову — это онколог-маммолог с 46-летним стажем. В Советском РУВД на нее составили протокол по части 3 статьи 24.23 КоАП, обвинив в пикетировании: «Была одета в БЧБ-одежду, а на рукаве висели БЧБ-ленты».

В суде Светлана объяснила, что возвращалась с работы и около кинотеатра к ней подошел молодой сотрудник в черной форме и спросил: «Что это ты так вырядилась?» По словам Яцковой, никаких бело-красно-белых лент на ней не было.

Светлана рассказала, что в РУВД ей стало плохо из-за высокого давления. Ее отпустили в час ночи с повесткой в суд.

Судья Марина Федорова осудила Яцкову на 3770 рублей (130 базовых).

Светлана Яцкова — не единственный пожилой человек, задержанный вчера. Например, в списках правозащитников числится Николай Соломонов. Сегодня 73-летнего пенсионера осудили на 13 суток, тоже по части 1 статьи 24.23 КоАП.