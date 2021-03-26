Источник материала: БT

В начале следующей недели тепло сохранится

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларусь пришла теплая весна В субботу и воскресенье ожидается до 17 градусов тепла, местами по югу страны будет плюс 19. Существенных осадков завтра не ожидается. Температура воздуха ночью...

В субботу и воскресенье ожидается до 17 градусов тепла, местами по югу страны будет плюс 19. Существенных осадков завтра не ожидается. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до 5 градусов тепла. Днем термометры покажут плюс 8, плюс 15. В воскресенье синоптики прогнозируют облачность и от 4 до 11 градусов тепла.Стабильная плюсовая температура сохранится и в начале следующей недели. По прогнозам, в понедельник и вторник будет до 14 тепла, а по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 17.