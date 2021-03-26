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В Беларусь пришла теплая весна

26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В субботу и воскресенье ожидается до 17 градусов тепла, местами по югу страны будет плюс 19. Существенных осадков завтра не ожидается. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до 5 градусов тепла. Днем термометры покажут плюс 8, плюс 15. В воскресенье синоптики прогнозируют облачность и от 4 до 11 градусов тепла.

В начале следующей недели тепло сохранится

Стабильная плюсовая температура сохранится и в начале следующей недели. По прогнозам, в понедельник и вторник будет до 14 тепла, а по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 17. 

 
 
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В субботу и воскресенье ожидается до 17 градусов тепла, местами по югу страны будет плюс 19. Существенных осадков завтра не ожидается. Температура воздуха ночью...
 
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