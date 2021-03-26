|
В Италии планируют восстановить туризм уже к лету
26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Италии планируют восстановить туризм уже к лету. Отдельное внимание будет уделено помощи компаниям, работающим на рынке. Туристическое ведомство Италии на восстановление отрасли намерено выделить 230 миллионов евро агентствам и туроператорам. Что касается Green Pass или "иммунного паспорта" для возможности путешествовать, вопрос активно обсуждается на уровне ЕС - недавно прошли двусторонние встречи с Грецией и Германией. В ближайшие дни Брюссель внесет свое предложение, и в течение месяца будут известны результаты обсуждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Италии планируют восстановить туризм уже к лету. Отдельное внимание будет уделено помощи компаниям, работающим на рынке. Туристическое ведомство Италии на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)