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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Италии планируют восстановить туризм уже к лету В Италии планируют восстановить туризм уже к лету. Отдельное внимание будет уделено помощи компаниям, работающим на рынке. Туристическое ведомство Италии на...

В Италии планируют восстановить туризм уже к лету. Отдельное внимание будет уделено помощи компаниям, работающим на рынке. Туристическое ведомство Италии на восстановление отрасли намерено выделить 230 миллионов евро агентствам и туроператорам. Что касается Green Pass или "иммунного паспорта" для возможности путешествовать, вопрос активно обсуждается на уровне ЕС - недавно прошли двусторонние встречи с Грецией и Германией. В ближайшие дни Брюссель внесет свое предложение, и в течение месяца будут известны результаты обсуждения.