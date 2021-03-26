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В Италии планируют восстановить туризм уже к лету

26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Италии планируют восстановить туризм уже к лету. Отдельное внимание будет уделено помощи компаниям, работающим на рынке. Туристическое ведомство Италии на восстановление отрасли намерено выделить 230 миллионов евро агентствам и туроператорам. Что касается Green Pass или "иммунного паспорта" для возможности путешествовать, вопрос активно обсуждается на уровне ЕС - недавно прошли двусторонние встречи с Грецией и Германией. В ближайшие дни Брюссель внесет свое предложение, и в течение месяца будут известны результаты обсуждения.
 
 
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В Италии планируют восстановить туризм уже к лету. Отдельное внимание будет уделено помощи компаниям, работающим на рынке. Туристическое ведомство Италии на...
 
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