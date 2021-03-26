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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 19-я сессия Совета руководителей контрольных органов стран - участников СНГ Достижение Целей устойчивого развития в условиях пандемии и роль высших органов аудита в этом процессе обсудили на 19-й сессии Совета руководителей контрольных...

Достижение Целей устойчивого развития в условиях пандемии и роль высших органов аудита в этом процессе обсудили на 19-й сессии Совета руководителей контрольных органов стран - участников СНГ. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. С белорусской стороны участие принял председатель КГК Василий Герасимов. Участники сессии представили свои наработки по аудиту, обсудили вопросы по разработке стандартов финконтроля, а также определили план работы на предстоящий год. В команду в ходе переговоров была принята Счетная палата Узбекистана.