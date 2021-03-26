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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьера кукольного спектакля к пасхальным праздникам Сказка о добре и зле. Премьеру кукольного спектакля к пасхальным праздникам готовят в Михановичском центре соцобслуживания. Куклы создаются из папье-маше ...

Сказка о добре и зле. Премьеру кукольного спектакля к пасхальным праздникам готовят в Михановичском центре соцобслуживания. Куклы создаются из папье-маше вручную подопечными дневного отделения, а это пожилые граждане, люди с инвалидностью. Костюмы также делаются своими руками. На создание каждого образа уходит не менее полугода. С театральными представлениями актеры-любители ездят в районные школы, детские сады, в больницы, хосписы.