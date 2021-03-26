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Премьера кукольного спектакля к пасхальным праздникам
26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСказка о добре и зле. Премьеру кукольного спектакля к пасхальным праздникам готовят в Михановичском центре соцобслуживания. Куклы создаются из папье-маше вручную подопечными дневного отделения, а это пожилые граждане, люди с инвалидностью. Костюмы также делаются своими руками. На создание каждого образа уходит не менее полугода. С театральными представлениями актеры-любители ездят в районные школы, детские сады, в больницы, хосписы.
Елена Тиганина, директор территориального Центра социального обслуживания населения Минского района: "Отделение в Михановичах - уникальный проект сотрудничества социальной службы и храма Дмитрия Ростоцкого. Посетители центра выращивают лаванду вокруг церкви, затем высушивают и делают ароматные саше. А также мастерят сувенирную продукцию, создают открытки к рождественским и пасхальным праздникам".
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Сказка о добре и зле. Премьеру кукольного спектакля к пасхальным праздникам готовят в Михановичском центре соцобслуживания. Куклы создаются из папье-маше ...
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