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Премьера кукольного спектакля к пасхальным праздникам

26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сказка о добре и зле. Премьеру кукольного спектакля к пасхальным праздникам готовят в Михановичском центре соцобслуживания. Куклы создаются из папье-маше  вручную подопечными дневного отделения, а это пожилые граждане, люди с инвалидностью. Костюмы также делаются своими руками. На создание каждого образа уходит не менее полугода. С театральными представлениями актеры-любители ездят в районные школы, детские сады, в больницы, хосписы.

Елена Тиганина, директор территориального Центра социального обслуживания населения Минского района: "Отделение в Михановичах - уникальный проект сотрудничества социальной службы и храма Дмитрия Ростоцкого. Посетители центра выращивают лаванду вокруг церкви, затем высушивают и делают ароматные саше. А также мастерят сувенирную продукцию, создают открытки к рождественским и пасхальным праздникам".

 
 
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Сказка о добре и зле. Премьеру кукольного спектакля к пасхальным праздникам готовят в Михановичском центре соцобслуживания. Куклы создаются из папье-маше ...
 
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