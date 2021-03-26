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В центре внимания – дети!

26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основная задача - снизить количество дорожных происшествий. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Под особым вниманием столичной автоинспекции в эти дни пешеходы. Дети по- прежнему в зоне особого риска, особенно, в преддверии каникул. Во время рейдов профилактические беседы инспекторы  проводят с юными пешеходами и их родителями - именно на взрослых лежит ответственность за  передвижение детей в городе. 

ГАИ следит за безопасностью пешеходов

В центре внимания – дети!


Только за два месяца этого года в Минске под колеса попали 40 человек. Поэтому ГАИ рекомендует водителям  заранее останавливаться и внимательно оценивать обстановку в сложной  дорожной ситуации, а пешеходам несколько раз осмотреться прежде, чем выйти на проезжую часть.
 
Теги: Минск
 
 
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Основная задача - снизить количество дорожных происшествий. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Под особым вниманием столичной автоинспекции в эти дни...
 
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