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Очередные координаторы дворовых протестов рассекречены
26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдна семья. Общее дело. И за все отвечать, похоже, тоже придется вместе, как говорится, и в горе, и в радости. Семейную пару, которая координировала дворовые протесты в Гомеле, установили милиционеры.
Есть данные, что супруги по видеосвязи обсуждали с Латушко и другими членами так называемого Координационного совета протестную деятельность в стране.
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Одна семья. Общее дело. И за все отвечать, похоже, тоже придется вместе, как говорится, и в горе, и в радости. Семейную пару, которая координировала дворовые протесты...
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