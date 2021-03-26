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Очередные координаторы дворовых протестов рассекречены

26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одна семья. Общее дело. И за все отвечать, похоже, тоже  придется вместе, как говорится, и в горе, и в радости. Семейную пару, которая координировала дворовые протесты в Гомеле, установили милиционеры.  

Есть данные, что  супруги по видеосвязи обсуждали с Латушко и другими членами так называемого Координационного совета протестную деятельность в стране. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Одна семья. Общее дело. И за все отвечать, похоже, тоже  придется вместе, как говорится, и в горе, и в радости. Семейную пару, которая координировала дворовые протесты...
 
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