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ГУБОП Витебска: Протестная печать через закладки

26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Протестную печать распространял через закладки. ГУБОП задержал курьера и участника  телеграм-чата "Витебский вестник". Есть у этого канала и своя газета. А контент там соответствующей - деструктивной - направленности. Милиция вышла на курьера в результате оперативно-розыскных мероприятий. В его машине было найдено более 3 тысяч экземпляров газеты, которые он должен был  раздать людям. 

ГУБОП Витебска: Протестная печать через закладки

 
 
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Протестную печать распространял через закладки. ГУБОП задержал курьера и участника  телеграм-чата "Витебский вестник". Есть у этого канала и своя газета. А контент...
 
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