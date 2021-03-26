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ГУБОП Витебска: Протестная печать через закладки
26.03.2021 14:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПротестную печать распространял через закладки. ГУБОП задержал курьера и участника телеграм-чата "Витебский вестник". Есть у этого канала и своя газета. А контент там соответствующей - деструктивной - направленности. Милиция вышла на курьера в результате оперативно-розыскных мероприятий. В его машине было найдено более 3 тысяч экземпляров газеты, которые он должен был раздать людям.
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Протестную печать распространял через закладки. ГУБОП задержал курьера и участника телеграм-чата "Витебский вестник". Есть у этого канала и своя газета. А контент...
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