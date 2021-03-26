Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГУБОП Витебска: Протестная печать через закладки Протестную печать распространял через закладки. ГУБОП задержал курьера и участника телеграм-чата "Витебский вестник". Есть у этого канала и своя газета. А контент...

Протестную печать распространял через закладки. ГУБОП задержал курьера и участника телеграм-чата "Витебский вестник". Есть у этого канала и своя газета. А контент там соответствующей - деструктивной - направленности. Милиция вышла на курьера в результате оперативно-розыскных мероприятий. В его машине было найдено более 3 тысяч экземпляров газеты, которые он должен был раздать людям.