МВД отчиталось «о предотвращении терактов» в Минске и Печах. Что об этом сказал Лукашенко и BYPOL

Источник материала: Tut.by

В МВД отрапортовали о задержании мужчины, который якобы хотел совершить теракты. По словам правоохранителей, одно взрывное устройство он заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича Минска. А второе вез в Борисовский район, но был задержан в военном городке в Печах, сообщает пресс-служба ведомства.

— Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства, — заявили в пресс-службе МВД.

Там рассказали, что задержанный работал в частной компании и снимал квартиру в Московском районе Минска.

— В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали, — добавили в милиции.

КГБ возбудил уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

В МВД также рассказали, что задержанный «ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал „воскресные марши“». Он также якобы поддерживал связь с инициативой BYPOL, и именно от ее представителя накануне 25 марта «получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».

— Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа, — уточнил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

«Террор!» Комментарий Лукашенко

Одновременно с заявлением МВД телеграм-канал «Пул первого» выложил фрагмент общения Александра Лукашенко с уже бывшим послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Александр Лукашенко рассказал ему о предотвращении теракта на День воли.

По его словам, он спокойно относился к тому, что оппозиция отмечала этот праздник в прошлые годы.

— Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы же знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает…, — начал рассказ Лукашенко.

Далее он он напомнил, что представители оппозиции накануне предупреждали белорусов, что «власти готовят провокации и хотят что-то взорвать».

— Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (ГУБОПиК -прим. редакции), обнаружили мерзавца!, — сообщил Лукашенко. — Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв — и огромное поражение за счет металла или бетона, что там будет, огромное поражение. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку — следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности. Террор!

— Террор чистой воды, — согласился Мезенцев.

— Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв — сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…, — продолжил Лукашенко.

— И на власти свалили бы, — подключился к диалогу глава МИД Беларуси Владимир Макей.

— А на кого? Они же предупреждать начали. И он [задержанный] говорит, что хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой мусорницы!, — продолжил свою мысль Лукашенко.

— Это граждане: и силовики, и водители троллейбуса, и врачи, и учителя — это все граждане, — с доброй улыбкой дополнил мысль Лукашенко Дмитрий Мезенцев.

— Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже, — сформулировал посыл Александр Лукашенко.

Он также вспомнил о последних задержаниях в России, связанных с подготовкой к терактам.

— Молодцы фээсбэшники в России в этом плане. Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. Ну, а после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…, — перешел Лукашенко с задержания белоруса на обсуждение международной обстановки.

— Спокойнее не будет, — с прежней доброй улыбкой согласился Дмитрий Мезенцев.

— Нет, никогда не будет. Наоборот, нам надо в этом плане ухо держать востро. — подытожил Лукашенко.

Комментарий BYPOL

TUT.BY также обратился к представителям инициативы BYPOL за комментарием.

— Это полный бред, — лаконично заявили в BYPOL. — Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное — мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме.

(Будет дополнено)