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В Минске автомобиль врезался в остановку
26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтрашная авария в Минске. В районе станции метро "Малиновка" автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта. Помимо Volkswagen, в аварии участвовали еще два автомобиля. По предварительной информации, трое пострадали: мама с 13-летним ребенком и молодой человек. По неподтвержденным данным, причиной столкновения мог стать так называемый конфликт левого поворота. Кто именно спровоцировал ДТП, выясняют специалисты. После аварии на участке образовался крупный затор. ГАИ призывает автовладельцев учитывать данную информацию.
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Страшная авария в Минске. В районе станции метро "Малиновка" автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта. Помимо...
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