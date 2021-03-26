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Об особенностях нынешней польской стратегии рассуждает в проекте "Скажинемолчи" политолог П. Петровский

26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За идеи демократии и западной модели, начиная с 90-х,  боролась Польша. Но когда в 2015 году  к власти пришла  партия "Право и справедливость", Варшава начала продвигать на Восток идею  "польского мира". Согласно этой доктрине, соседи,  будь то белорусы,  литовцы,  молдаване или  украинцы,  должны соответствовать польскому  стандарту. Об особенностях нынешней польской  стратегии  рассуждает в проекте "Скажинемолчи"  политолог Петр Петровский. 
 

П.Петровский: Польше нужны не только наша идентичность, но и наши ресурсы


Петр Петровский, политолог: "И поэтому польская власть направила свои финансы, ресурсы на две части: изменять общественное сознание белорусов, изменение идентичности белорусов - флаг, герб не тот, БССР, кровавый режим,   сталинские репрессии.  С другой стороны, изменять сознание поляков самих, которые живут в Беларуси, Литве, Украине. Молдове. Почему? Поляки провели исследование виленских поляков.

И они увидели, что 60-70 % за Лукашенко, за Путина, хотят нормальных отношений с Беларусью и Россией
Они поставили задачу изменить сознание. Что они начали продвигать? Культ армии Краевой, проклятых солдат, антикоммунизм, антисоветизм. Приехали в город Гайновка. Чем еще это вызвано? Не просто так идентичность. Она захотела наши ресурсы. Поехали туда украинцы. Идут разборки украинских  националистов и польских националистов". 

Беларусь пресекает незаконные акции поляков 

По мнению Петра Петровского, польская система срабатывает не всегда,  особенно в отношении Беларуси. Тем более что у нас законным образом пресекаются плановые идеологические акции Варшавы. Как было с недавним  инцидентом в Бресте,  где под присмотром польского консула  белорусские дети  прославляли память "проклятых солдат". 

 
Теги: Брест
 
 
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За идеи демократии и западной модели, начиная с 90-х,  боролась Польша. Но когда в 2015 году  к власти пришла  партия "Право и справедливость", Варшава начала продвигать...
 
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