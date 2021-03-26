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Об особенностях нынешней польской стратегии рассуждает в проекте "Скажинемолчи" политолог П. Петровский
26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа идеи демократии и западной модели, начиная с 90-х, боролась Польша. Но когда в 2015 году к власти пришла партия "Право и справедливость", Варшава начала продвигать на Восток идею "польского мира". Согласно этой доктрине, соседи, будь то белорусы, литовцы, молдаване или украинцы, должны соответствовать польскому стандарту. Об особенностях нынешней польской стратегии рассуждает в проекте "Скажинемолчи" политолог Петр Петровский.
П.Петровский: Польше нужны не только наша идентичность, но и наши ресурсы
Петр Петровский, политолог: "И поэтому польская власть направила свои финансы, ресурсы на две части: изменять общественное сознание белорусов, изменение идентичности белорусов - флаг, герб не тот, БССР, кровавый режим, сталинские репрессии. С другой стороны, изменять сознание поляков самих, которые живут в Беларуси, Литве, Украине. Молдове. Почему? Поляки провели исследование виленских поляков.
И они увидели, что 60-70 % за Лукашенко, за Путина, хотят нормальных отношений с Беларусью и Россией
Они поставили задачу изменить сознание. Что они начали продвигать? Культ армии Краевой, проклятых солдат, антикоммунизм, антисоветизм. Приехали в город Гайновка. Чем еще это вызвано? Не просто так идентичность. Она захотела наши ресурсы. Поехали туда украинцы. Идут разборки украинских националистов и польских националистов".
Беларусь пресекает незаконные акции поляковПо мнению Петра Петровского, польская система срабатывает не всегда, особенно в отношении Беларуси. Тем более что у нас законным образом пресекаются плановые идеологические акции Варшавы. Как было с недавним инцидентом в Бресте, где под присмотром польского консула белорусские дети прославляли память "проклятых солдат".
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Об особенностях нынешней польской стратегии рассуждает в проекте "Скажинемолчи" политолог П. Петровский
За идеи демократии и западной модели, начиная с 90-х, боролась Польша. Но когда в 2015 году к власти пришла партия "Право и справедливость", Варшава начала продвигать...
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