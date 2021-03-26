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Что волнует жителей Докшиц, выслушал В. Андрейченко во время выездного приема

26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выездные приемы  позволяют вникать в актуальные вопросы, которые волнуют жителей регионов. На этом акцентировал внимание  председатель Палаты представителей  Владимир Андрейченко  во время выездного приема граждан в Докшицах. Жители агрогородка Парафьяново  просят посодействовать в ремонте дороги - асфальт износился и требует обновления. Местные власти пообещали: как только позволит погода, то дорожное полотно отремонтируют. Среди вопросов, которые озвучили жители района, -  выделение социального жилья, ремонт и установка балконов в многоквартирном доме. Владимир Андрейченко отметил, что при работе с обращениями людей  не должно быть формализма, нужно искать оптимальные пути решения проблем.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Массового наплыва на прием, я скажу, что нет. И это хорошо. Но мы приезжаем и решаем вопросы не только частного характера, мы решаем вопросы регионального плана. Много сделано в районах, в этом районе, особенно в социальной сфере. И люди это положительно отмечают, когда встречи проводим по обсуждению итогов Всебелорусского собрания". 

С коллективной благодарностью на личный прием пришли жители деревни Волколата. Люди просили сохранить автозаправочную станцию. Просьба была услышана.

 
 
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Выездные приемы  позволяют вникать в актуальные вопросы, которые волнуют жителей регионов. На этом акцентировал внимание  председатель Палаты представителей ...
 
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