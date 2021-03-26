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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что волнует жителей Докшиц, выслушал В. Андрейченко во время выездного приема Выездные приемы позволяют вникать в актуальные вопросы, которые волнуют жителей регионов. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей ...

Выездные приемы позволяют вникать в актуальные вопросы, которые волнуют жителей регионов. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время выездного приема граждан в Докшицах. Жители агрогородка Парафьяново просят посодействовать в ремонте дороги - асфальт износился и требует обновления. Местные власти пообещали: как только позволит погода, то дорожное полотно отремонтируют. Среди вопросов, которые озвучили жители района, - выделение социального жилья, ремонт и установка балконов в многоквартирном доме. Владимир Андрейченко отметил, что при работе с обращениями людей не должно быть формализма, нужно искать оптимальные пути решения проблем.С коллективной благодарностью на личный прием пришли жители деревни Волколата. Люди просили сохранить автозаправочную станцию. Просьба была услышана.