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Что волнует жителей Докшиц, выслушал В. Андрейченко во время выездного приема
26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыездные приемы позволяют вникать в актуальные вопросы, которые волнуют жителей регионов. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время выездного приема граждан в Докшицах. Жители агрогородка Парафьяново просят посодействовать в ремонте дороги - асфальт износился и требует обновления. Местные власти пообещали: как только позволит погода, то дорожное полотно отремонтируют. Среди вопросов, которые озвучили жители района, - выделение социального жилья, ремонт и установка балконов в многоквартирном доме. Владимир Андрейченко отметил, что при работе с обращениями людей не должно быть формализма, нужно искать оптимальные пути решения проблем.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Массового наплыва на прием, я скажу, что нет. И это хорошо. Но мы приезжаем и решаем вопросы не только частного характера, мы решаем вопросы регионального плана. Много сделано в районах, в этом районе, особенно в социальной сфере. И люди это положительно отмечают, когда встречи проводим по обсуждению итогов Всебелорусского собрания".
С коллективной благодарностью на личный прием пришли жители деревни Волколата. Люди просили сохранить автозаправочную станцию. Просьба была услышана.
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Выездные приемы позволяют вникать в актуальные вопросы, которые волнуют жителей регионов. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей ...
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