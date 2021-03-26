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Расследование уголовного дела продолжается

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изготавливали протестную символику втайне от нанимателя: возбуждено уголовное дело Сегодня в Следственном комитете рассказали подробности дела о подпольной типографии, где печатали протестную символику втайне от нанимателя. Уголовное дело...

Сегодня в Следственном комитете рассказали подробности дела о подпольной типографии, где печатали протестную символику втайне от нанимателя. Уголовное дело возбуждено по факту присвоения имущества. Мы рассказывали об этом деле в феврале, когда были задержаны двое мужчин, один из которых россиянин. С того момента следствие установило, что работники печатали продукцию под заказ, с декабря 2020-го по февраль 2021 года. Сначала были логотипы "Страна для жизни", потом "Ди-джеи перемен". Изображения стариков для соответствующих "маршей". А по надписям районов и населенных пунктов на растяжках и флагах можно было изучить географию Беларуси.Подозреваемыми по делу проходят 51-летний минчанин и мужчина из России. Молодой человек из Пскова, ранее судимый, находился на территории Беларуси нелегально. Типографии причинен ущерб в размере более 580 рублей.