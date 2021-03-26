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Изготавливали протестную символику втайне от нанимателя: возбуждено уголовное дело

26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Следственном комитете рассказали подробности дела   о подпольной типографии,  где печатали  протестную символику  втайне от нанимателя. Уголовное дело возбуждено по факту присвоения имущества.  Мы рассказывали об этом деле в феврале, когда были задержаны двое мужчин, один из которых россиянин. С того момента следствие установило,  что работники печатали продукцию под заказ, с декабря 2020-го   по февраль 2021 года. Сначала были логотипы "Страна для жизни", потом "Ди-джеи перемен". Изображения стариков  для соответствующих "маршей". А по надписям районов и населенных пунктов  на растяжках и флагах можно было изучить географию Беларуси.  

Расследование уголовного дела продолжается

Подозреваемыми по делу проходят 51-летний минчанин и мужчина из России. Молодой человек из Пскова, ранее судимый, находился на территории Беларуси нелегально. Типографии причинен ущерб в размере  более 580 рублей.

 
 
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Сегодня в Следственном комитете рассказали подробности дела   о подпольной типографии,  где печатали  протестную символику  втайне от нанимателя. Уголовное дело...
 
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