Источник материала: БT

И несколько поступков обвиняемых из недавно поступивших в суд уголовных дел

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура: В суды передано 109 уголовных дел о насилии в отношении сотрудников ОВД В суды направлено 109 уголовных дел о насилии либо его угрозе в отношении милиционеров, а также их близких. Об этом сообщает Генпрокуратура. Тем временем...

В суды направлено 109 уголовных дел о насилии либо его угрозе в отношении милиционеров, а также их близких. Об этом сообщает Генпрокуратура. Тем временем обвинительные приговоры вынесены в отношении порядка сотни человек, из них 67 получили тюремное заключение, 33 ограничение свободы.Например, трое жителей Жлобина во время протестов в августе бросали в силовиков камни, а также били по защитной экипировке. Пьяный житель Пуховичского района в январе ударил милиционера в лицо.