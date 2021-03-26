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Генпрокуратура: В суды передано 109 уголовных дел о насилии в отношении сотрудников ОВД

26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В суды направлено 109 уголовных дел  о насилии либо его угрозе в отношении милиционеров, а также их близких. Об этом сообщает Генпрокуратура. Тем временем обвинительные приговоры вынесены в отношении порядка сотни человек, из них 67  получили тюремное заключение, 33  ограничение свободы.

И несколько поступков обвиняемых из недавно поступивших в суд уголовных дел

Например, трое жителей Жлобина во время протестов в августе  бросали в силовиков камни, а также били по защитной экипировке. Пьяный житель Пуховичского района  в январе ударил милиционера в лицо.
 
 
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В суды направлено 109 уголовных дел  о насилии либо его угрозе в отношении милиционеров, а также их близких. Об этом сообщает Генпрокуратура. Тем временем...
 
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