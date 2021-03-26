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МВД: Анонсированные деструктивными телеграм-каналами протесты в Беларуси не состоялись

26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Анонсированные деструктивными телеграм-каналами  масштабные протесты  25 марта в Беларуси  не состоялись", - констатируют в МВД. В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно  это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой. 

В целом по стране  25 марта за нарушение законодательства о массовых мероприятиях  задержано более 200 человек. Напомним, за участие в подобных мероприятиях увеличены штрафы и предусмотрен арест  до 30 суток. 

Иван Кубраков, Министр внутренних дел Беларуси: "Те люди, которые выходят, они нам известны, мы по ним работаем. Но и, к сожалению, поддавшись на уговоры  телеграм-каналов, выходят радикально настроенные граждане. Нами фиксировались факты участия в несанкционированных массовых мероприятиях вчера в городе Минске граждан, у которых при себе имелись колюще-режущие предметы, даже топор был изъят. И вот с такими вещами идут на так называемые мирные протесты".

 
Теги: Минск
 
 
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"Анонсированные деструктивными телеграм-каналами  масштабные протесты  25 марта в Беларуси  не состоялись", - констатируют в МВД. В стране зафиксированы единичные...
 
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