Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД: Анонсированные деструктивными телеграм-каналами протесты в Беларуси не состоялись "Анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты 25 марта в Беларуси не состоялись", - констатируют в МВД. В стране зафиксированы единичные...

"Анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты 25 марта в Беларуси не состоялись", - констатируют в МВД. В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой.В целом по стране 25 марта за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано более 200 человек. Напомним, за участие в подобных мероприятиях увеличены штрафы и предусмотрен арест до 30 суток.