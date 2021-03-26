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МВД: Анонсированные деструктивными телеграм-каналами протесты в Беларуси не состоялись
26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты 25 марта в Беларуси не состоялись", - констатируют в МВД. В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой.
В целом по стране 25 марта за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано более 200 человек. Напомним, за участие в подобных мероприятиях увеличены штрафы и предусмотрен арест до 30 суток.
Иван Кубраков, Министр внутренних дел Беларуси: "Те люди, которые выходят, они нам известны, мы по ним работаем. Но и, к сожалению, поддавшись на уговоры телеграм-каналов, выходят радикально настроенные граждане. Нами фиксировались факты участия в несанкционированных массовых мероприятиях вчера в городе Минске граждан, у которых при себе имелись колюще-режущие предметы, даже топор был изъят. И вот с такими вещами идут на так называемые мирные протесты".
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"Анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты 25 марта в Беларуси не состоялись", - констатируют в МВД. В стране зафиксированы единичные...
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