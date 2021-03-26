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"Палата безопасности" в Солигорской детской больнице

26.03.2021 16:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мегалабиринт на полу, арт-стена и настольные игры - все с акцентом на безопасность. Тематическая имиджевая комната появилась в детской больнице в Солигорске. "Палата безопасности" рассчитана на пациентов  от 3 до 11 лет. В игровой форме они смогут повторить азбуку безопасности. Проект направлен на профилактику детского травматизма и чрезвычайных ситуаций, в частности, возникновения пожаров.
Кстати, это первый проект в Солигорске, который реализуется в медучреждении. Такие комнаты в основном функционируют на базе учебных учреждений.

 
 
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Мегалабиринт на полу, арт-стена и настольные игры - все с акцентом на безопасность. Тематическая имиджевая комната появилась в детской больнице в Солигорске....
 
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