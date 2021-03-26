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На здании БГУИР появился огромный БЧБ-флаг, было задержание
26.03.2021 17:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу на одном из корпусов БГУИР кто-то вывесил огромный БЧБ-флаг. Одного студента задержали, сообщает телеграм-канал
Большой бело-красно-белый флаг днем в пятницу вывесили на четвертом корпусе БГУИР на улице Гикало, 9.
Потом появились силовики, у здания, по информации студентов, задержали одного парня. Это сняли на видео.
Если вы были очевидцем происходящего или знаете что-то о судьбе задержанного, — пишите нам в телеграм @tutby_editor.
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В пятницу на одном из корпусов БГУИР кто-то вывесил огромный БЧБ-флаг. Одного студента задержали, сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР».
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