На здании БГУИР появился огромный БЧБ-флаг, было задержание

Источник материала: Tut.by

В пятницу на одном из корпусов БГУИР кто-то вывесил огромный БЧБ-флаг. Одного студента задержали, сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР» .

Большой бело-красно-белый флаг днем в пятницу вывесили на четвертом корпусе БГУИР на улице Гикало, 9.





Потом появились силовики, у здания, по информации студентов, задержали одного парня. Это сняли на видео.

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