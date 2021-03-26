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В Новогрудке у мужчины нашли «арсенал оружия», говорит МВД. Сын утверждает, что это экспонаты частного музея
26.03.2021 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 марта в Волковыске задержали 59-летнего Сергея Лаврущика. МВД
Вечером во вторник новогрудская милиция пришла с осмотром к семи местным жителям. В том числе и к Сергею Лаврущику. У него осмотр продолжался четыре часа и закончился его задержанием.
В МВД рассказали, что у 59-летнего жителя Новогрудка нашли протестную символику, а в пристройке — арсенал оружия. По данному факту, мол, проводится проверка.
Как рассказал сын Сергея Лаврущика, Александр, его отец ранее задерживался за участие в несанкционированных мероприятиях и милиция пришла к мужчине и остальным жителям Новогрудка, скорее всего, с «профилактическими целями».
Александр рассказывает, что в здании около дома и правда хранились штык-ножи от винтовки Мосина и винтовки Маузера, сабля, ржавые боеприпасы 1940-х годов и диск пулемета Дегтярева.
Однако все это — экспонаты частного музея его отца. Сергей Лаврущик — известный в Новогрудке коллекционер. Год назад про мужчину и его коллекцию, например,
Помимо найденных милицией предметов, в музее также есть патефоны с пластинками, ткацкий станок, старые настенные часы, глиняная и стеклянная посуда, фотографии и монеты. Много вещей в музее, которые раньше принадлежали семье коллекционера: например, одна из старых винтовок досталась ему в подарок от деда.
Что касается протестной символики, то сын коллекционера говорит: да, дома есть и БЧБ-флаги, но он не считает, что это нарушение закона.
Также Сергей поставил в своем дворе крест после смерти Романа Бондаренко — и местные жители приходили туда ставить свечи и лампадки в память о молодом человеке.
Недавно коллекционер еще выкрасил забор в белый и красный цвета, но на это обратила внимание милиция — и забор пришлось перекрасить.
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В Новогрудке у мужчины нашли «арсенал оружия», говорит МВД. Сын утверждает, что это экспонаты частного музея
23 марта в Волковыске задержали 59-летнего Сергея Лаврущика. МВД сообщило, что дома у мужчины обнаружили «протестную символику, а также оружейный арсенал. В том числе...
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