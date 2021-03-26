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Не больше одного: утвержден новый порядок получения охотничьего оружия
26.03.2021 18:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар – Sputnik. Новый порядок получения охотничьего оружия и боеприпасов к нему для лиц, которым исполнилось 18 лет, утвержден в Беларуси. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале Беларуси.
Ранее было принято совместное постановление Минлесхоза и МВД "О порядке получения во временное пользование охотничьего оружия и боеприпасов к нему". А с 1 января 2020 года в стране вступили в силу обновленные Правила охоты и ведения охотхозяйства.
Согласно новой инструкции, белорусским охотникам получить охотничье оружие можно только после получения разрешения на его ношение.
Иностранцы и лица без гражданства могут получить охоторужие во временное пользование на время охоты у охотпользователя. При этом они должны оставить запись в корешке разрешения и журнале выдачи охотничьего оружия и боеприпасов к нему.
С соответствии с новой инструкцией, по окончании охоты полученные во временное пользование охотничье оружие и боеприпасы к нему, если остались неиспользованные, сдаются на хранение должностному лицу.
Также в соответствии с новыми нормами, количество единовременно выдаваемого во временное пользование охотничьего оружия одному охотнику не должно превышать одной единицы.
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Согласно новой инструкции, белорусским охотникам получить охотничье оружие можно только после получения разрешения на его ношение.
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