Не больше одного: утвержден новый порядок получения охотничьего оружия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Новый порядок получения охотничьего оружия и боеприпасов к нему для лиц, которым исполнилось 18 лет, утвержден в Беларуси. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале Беларуси.

Ранее было принято совместное постановление Минлесхоза и МВД "О порядке получения во временное пользование охотничьего оружия и боеприпасов к нему". А с 1 января 2020 года в стране вступили в силу обновленные Правила охоты и ведения охотхозяйства.

Согласно новой инструкции, белорусским охотникам получить охотничье оружие можно только после получения разрешения на его ношение.

Иностранцы и лица без гражданства могут получить охоторужие во временное пользование на время охоты у охотпользователя. При этом они должны оставить запись в корешке разрешения и журнале выдачи охотничьего оружия и боеприпасов к нему.

С соответствии с новой инструкцией, по окончании охоты полученные во временное пользование охотничье оружие и боеприпасы к нему, если остались неиспользованные, сдаются на хранение должностному лицу.

Также в соответствии с новыми нормами, количество единовременно выдаваемого во временное пользование охотничьего оружия одному охотнику не должно превышать одной единицы.