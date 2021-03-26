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В этом году в Минске придется устранить почти 200 повреждений теплосетей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мониторинг теплосетей с воздуха. В помощь энергетикам авиация МЧС Инспекция с высоты птичьего полета. Спасатели помогают проверить состояние столичных теплосетей. Для этого подключают авиацию. На вертолете с высоты 500 метров при...

Состояние теплосетей с воздуха помогают проверить спасатели. На вертолете с высоты в полтысячи метров при помощи тепловизора специалисты просканировали подземные магистрали. Энергетики после аэроинспекции выявляют проблемные участки - недостаточную изоляцию, затопление трубопровода. После диагностики повреждения ликвидируют непосредственно на проблемных локациях.По словам специалистов, третья часть всех городских подземных коммуникаций уже заменена на трубы нового формата. Они менее склонны к воздействию внешних факторов.